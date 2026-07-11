巴威颱風襲高雄 30件路樹倒塌、山區撤離1671人

巴威颱風影響南台灣，據高雄市災害應變中心統計，截至今天中午12時，陸續傳出路樹倒塌、招牌掉落及停電等災情，其中停電戶數達6191戶，市府持續協調相關單位搶修、排除災情。

在中央災害應變中心的統計資料中，高雄雖有2件受傷，不過，據了解，1件是70歲老翁於今天上午7時20分在苓雅區中華路與青年路口自摔，另件是綁帆布受傷自行就醫，不列入風災傷亡案件。

高雄市政府表示，截至今天中午12時，全市共受理30件路樹傾倒案件，已完成18件處理，另有12件仍持續處理中；廣告招牌災情共13件，已有6件完成處理，7件仍待排除；積淹水災情則維持0件。

民生設施方面，依台電公司統計，目前全市共有6191戶停電，自來水公司則表示，全市尚無停水情形。

因應颱風可能帶來豪雨及土石流風險，高雄市持續執行預防性撤離；截至7月11日中午12時，桃源、那瑪夏及六龜等行政區，共撤離1565名保全戶。非保全戶撤離部分，包括六龜、那瑪夏、桃源及湖內等4區，共撤離106人。總計全市已撤離1671人至安全地點。

據中央氣象署預測，高雄市今天晚間6時起，濱海地區將出現9至10級陣風。高雄市政府表示，颱風仍未解除，已責成各局處及區公所持續待命，加強巡查易致災區域及公共設施，並呼籲民眾非必要避免外出，遠離山區、河川及沿海地區，隨時留意最新颱風資訊及防災公告。