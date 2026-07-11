颱風天照抓寶！高雄中央公園站湧人潮 全為寶可夢

受巴威颱風影響，高雄市今天停班停課，不過高雄捷運中央公園站卻意外出現大批人潮。許多民眾冒著風雨聚集在站內及站外廣場，不是為了避雨，而是參加Pokémon GO（寶可夢GO）全球活動，現場擠滿玩家，席地而坐等待團體戰開始，畫面在網路曝光後引發熱議。

從網傳畫面可見，中央公園站出入口、站內大廳及樓梯間聚集大量玩家，不少人低頭滑手機，也有人攜家帶眷參加，捷運站宛如大型「抓寶」集會，雖然颱風天天候不佳，仍澆不熄玩家熱情，人潮幾乎可比去年耶誕活動人數。

據了解，適逢7月11日至12日寶可夢全球活動登場，官方推出限時寶可夢、特殊調查及團體戰等內容，加上高雄中央公園向來是南部知名抓寶熱點，吸引玩家前往「朝聖」，吸引大批玩家聚集。

由於高雄今天因颱風停班停課，玩家聚集捷運站，引發網友討論，有人認為玩家利用室內空間活動相對安全；也有人擔心人潮過於密集，呼籲民眾仍應注意自身安全。