蔣經國紀念館拚列文資紀念建築 金門文化局啟動會勘審查

金門縣精忠衛隊協會提報將「蔣經國先生紀念館」登錄為紀念建築，希望保存珍貴歷史記憶與地方文化資產。金門縣文化局昨天依「文化資產保存法」啟動文化資產審查程序，由文化局長陳榮昌率隊，邀集文化資產審議會委員、提報人及管理單位內政部國家公園署金門國家公園管理處前往現場會勘，作為後續審議的重要依據。

文化局表示，此次現勘重點包括建築保存現況、歷史沿革、文化價值及相關佐證資料，由文化資產審議會委員實地檢視建物環境，並聽取提報人、管理單位等各方意見，作為後續是否登錄紀念建築的重要參考。

提報人、金門縣議員兼金門縣精忠衛隊協會理事長王國代表示，蔣經國生前曾多次赴金門視察，對地方建設及發展影響深遠，紀念館不僅見證這段歷史，也承載地方共同記憶與時代意義，希望透過登錄紀念建築，讓建物獲得更完善的保存與維護。後備憲兵協會理事長吳則雄及多位精忠衛隊成員也到場，說明紀念館設立緣由及保存價值。

管理單位金門國家公園管理處處長黃子娟表示，金管處將尊重文化資產審議程序，若紀念館依法完成登錄，將依相關規定配合後續文化資產保存及管理工作。

文化局長陳榮昌表示，文化資產保存目的在於保存具有歷史、文化、藝術及紀念價值的重要資產，縣府將秉持專業、審慎原則，依循法定程序辦理文化資產審議，並廣納各界意見，客觀評估建物文化資產價值，讓重要歷史記憶得以保存與傳承。