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巴威颱風襲屏東 海上交通停駛 預防撤離537人

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
巴威颱風外圍環流掃過屏東縣，因山區預估可能迎來豪大雨，全縣共撤離537人，收容203人。圖／枋寮警分局提供
巴威颱風外圍環流掃過屏東縣，因山區預估可能迎來豪大雨，全縣共撤離537人，收容203人。圖／枋寮警分局提供

巴威颱風外圍環流掃過屏東縣，截至今天上午11時，全縣並無重大災情，只有部分山區部落預警性撤離、零星道路預警性封路；因山區預估可能迎來豪大雨，部分原鄉實施預防性撤離；另外包括離島交通船、公路客運、市區巴士等，今天均全日停駛。

截至今上午11時，全縣停電692戶，包括新埤、牡丹、滿州、獅子、林邊、佳冬等鄉鎮，停話3257戶。全縣共撤離537人，收容203人，包括枋寮、三地門、霧台、泰武、來義、春日等鄉鎮。

道路方面，泰武鄉屏106線、春日鄉屏146線4K+350起至終點11K+846止（後山部落聯絡道路）、三地門鄉屏31線預警性封路，潮州鎮屏111線鹿寮橋臨時便橋預警性便橋封2K+750~3K+050。

離島交通船方面，包括東港－琉球航線、鹽埔－琉球航線、後壁湖－蘭嶼航線，今天全日停航。公路交通方面，包括國道客運、市區客運、小黃公車今天全日停駛；公路客運除高墾線9117與9189路線減班行駛外，其餘路線停駛；幸福巴士除牡丹小學堂預約班次正常外，其餘停駛；YouBike今天暫停營運。

巴威颱風外圍環流掃過屏東縣，因山區預估可能迎來豪大雨，全縣共撤離537人，收容203人。圖／枋寮警分局提供
巴威颱風外圍環流掃過屏東縣，因山區預估可能迎來豪大雨，全縣共撤離537人，收容203人。圖／枋寮警分局提供

巴威颱風外圍環流掃過屏東縣，因山區預估可能迎來豪大雨，全縣共撤離537人，收容203人。圖／枋寮警分局提供
巴威颱風外圍環流掃過屏東縣，因山區預估可能迎來豪大雨，全縣共撤離537人，收容203人。圖／枋寮警分局提供

巴威颱風 屏東 停電

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