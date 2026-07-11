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觀光人潮排擠在地需求…高雄衛武營周邊擬添立體停車場

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄衛武營公園周邊停車場和路外停車場因格位不足，導致民眾停車困難，大量觀光車潮停放在周邊國隆里、五甲國小等社區，當地民眾抱怨不斷。記者宋原彰／攝影
高雄衛武營公園周邊停車場和路外停車場因格位不足，導致民眾停車困難，大量觀光車潮停放在周邊國隆里、五甲國小等社區，當地民眾抱怨不斷。記者宋原彰／攝影

高雄衛武營近年大型活動吸引大量人潮，但藝術中心地下停車場和周邊路外停車場一位難求，車輛外溢改停放國隆里、五甲國小周邊社區，不過當地民眾擔心，年底三井Lalaport開幕後交通更惡化，交通局表示，已規畫在衛武營停九用地，採ＢＯＴ方式興建複合式立體停車場。

衛武營藝術中心二○一八年開幕至二○二三年，已有一千萬人次造訪，去年整年度超過一二○萬人次，今年兒童節「恐龍酷樂園」三天就吸引廿八萬人次，但停車成為當地居民及外來遊客共同的噩夢。

「每次衛武營要辦活動，居民都挫咧等」，鳳山區國隆里長呂富貴說，活動期間，五甲國宅社區公園地下停車場入場車流多，有車主等不及就停在一旁巷弄，造成當地進出困難，Lalaport今年底開幕後恐更難停車。

議員林智鴻表示，衛武營辦大型活動，汽機車常外溢到國隆里、五甲國小等鄰近社區，此外園區內每日吸引大批運動人潮，國隆社區因缺乏停車空間，軍備局曾於二○二一年開放東營區停車，設九十五個汽車位、一八○個機車位，但需求漸增。

交通局表示，目前已規畫在衛武營鄰近的停九用地興建複合式立體停車場，未來新設七六四席小客車及五○九席機車格，四月已召開協商會議，將修正可行性評估報告。

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