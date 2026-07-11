高雄衛武營展演基地爆2棟閒置遭蟲蛀…進駐藝術家：長期漏水

占地六十公頃的高雄衛武營三連棟營舍，二○二一年經高雄市政府改造為展演基地，成為南高雄最大藝文聚落，但藝術團體進駐其中的Ｒ棟，卻發現漏水、通風不良，Ｓ棟屋頂更遭白蟻嚴重蛀蝕，威脅建物結構。

公園處表示，已規畫衛武營公園「綠色夢園區」改造工程，在設計階段，將新建八十二坪服務中心，Ｓ棟作為展演空間，並對漏水、白蟻蟲蛀桁架問題做整體性評估，施工時一併改善，同時改造三連棟南側廣場；Ｒ棟尚有南風劇團使用中，桁架曾在二○一○年進行更新防蝕作業，漏水與通風不良問題後續將另案辦理。

衛武營公園前身是國防部衛武營新兵訓練營區，轉型都會公園後保留三連棟舊營舍，二○一九年換上迷彩外觀，二○二二年再經高市府改建，Ｒ棟由南風劇團和八名常駐藝術家打造為衛武營藝術村「WeR」。

三連棟的Ｒ棟在二○二二年曾整修既有屋頂木桁架，投藥劑施作白蟻防治阻絕帶，設置輕隔間、更新水電照明、消防等，作為藝術村主要基地；Ｓ棟原規畫由台北藝術大學進駐，結合鳳新高中、左營高中資源辦理異地教學、藝術實驗性創作，Ｑ棟作百人移動式觀眾席的黑盒劇場，但兩棟均閒置。

一名何姓常駐藝術家表示，Ｒ棟多處漏水，工作室每逢大雨，都要放水桶接水，Ｓ棟、Ｑ棟則「幾乎荒廢」，屋頂白蟻蛀蝕嚴重，入內還能聽到細微蟲聲，多年來任其毀壞，宣稱北藝大會進駐也毫無消息。

議員陳慧文表示，衛武營公園三連棟開幕至今逾兩年，藝術團體進駐的Ｒ棟長期有漏水、通風不良，Ｓ棟建物漏水，白蟻嚴重威脅結構安全，文化局後續室內裝修工程因大雨和蟲害，付諸流水。

文化局表示，Ｓ棟修繕已由公園處發包設計，文化局配合期程分攤修繕費用，整體以「先完成屋頂改善，後進行內部裝修」為原則。Ｒ棟與Ｓ棟的營運能量相輔相成，將持續爭取預算改善。