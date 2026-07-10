中颱巴威逼近 陳其邁高雄山區視察整備嚴防土石流

中度颱風「巴威」攜帶強風豪雨逼近，高雄市長陳其邁今天下午親自率隊趕赴桃源區、六龜區及美濃區，全面視察山區防颱、土石流潛勢溪流的清疏成果，陳其邁強調，市府秉持超前部署原則，山區物資、人力及國軍支援均已到位，並叮囑各單位落實防汛，全力守護市民安全。

陳其邁今天下午一連跑了桃源、六龜及美濃等區，第一站首先抵達桃源區公所及桃源國中，確認山區的物資補給、防災支援人力均到位，並特別感謝高雄市後備指揮部派遣兵力協助地方防颱。

陳其邁也到六龜區實地督導環保局道路側溝清疏，並視察新發里與中興里的土石流潛勢溪流清疏成效，並前往美濃區旗陽橋，督導福安排水的防汛整備與後續的長遠治理規畫。

高雄市水利局與環保局也針對此次山區及大高雄防汛，盤點3大治水與防汛工程進度。桃源國中後方崩塌地災害復建工程，已於今年3月25日開工，預計明年1月18日完工，目前工區正全力施作275公尺的新建護岸、1千平方公尺的坡面掛網植生，並施設梳子壩1座，該工程完工後可有效攔砂減能，降低豪雨期間土砂沖刷下移的風險，保障校園及周邊聚落安全。

為防止土石流威脅，六龜區2處土石流潛勢溪流已提前完成清疏，包含新發里已完成渠道清疏260公尺，清除高達1千立方公尺的土石方，恢復溪道通洪。中興里目前已完成774公尺的渠道清疏，清除高達5萬立方公尺的土石方。

針對今年6月25日豪雨引發美濃福安排水通洪不足的問題，市府已正式提報「美濃區福安排水三號橋上游治理工程」，規畫將既有12公尺寬的渠道拓寬至15公尺，護岸治理總長達1560公尺。

高雄市環保局表示，為防洩水孔堵塞導致市區積淹水，自7月8日起已累計動員1049人次、各式車輛158車次，完成主要道路側溝清疏72.71公里，清除堵塞溝蓋與洩水孔逾2.3萬件，清出廢棄物高達221.263公噸，截至今日止，今年全市已累計清疏溝渠4321公里。