善款流向全透明！金門消防局設「捐贈專區」捐贈明細全都露

為提升行政透明度、落實聯合國反貪腐公約精神，金門縣消防局在官網建置「外界捐贈專區」，首度將歷年分散於各網頁的捐贈資料集中公開，從捐贈人、捐贈品項到實際用途都能一目了然，希望讓每一筆善款、每一項物資流向都攤在陽光下，接受社會大眾監督。

消防局表示，近年政府財政資源有限，消防救災及緊急救護裝備除了仰賴公務預算，更有不少民間企業、宗教團體及善心人士長期投入資源，成為提升消防量能的重要後盾。透過建置公開平台，不僅符合公益勸募公開徵信規定，也讓捐贈資訊更加透明。

根據消防局公布的114年度捐贈清冊，其中財團法人台灣省嘉義市城隍廟捐贈500萬元，指定供115年採購1輛水庫消防車；在地企業新敬業機車行董事長楊肅謙及負責人陳美霞捐贈價值520萬元的一般型救護車，配發金城消防分隊；世界華人工商婦女企管協會也捐贈價值420萬元的一般型救護車，投入金湖分隊執勤。

除了大型車輛外，高雄市永旭希望工程慈善協會、中華民國愛與進步消防公益協會等團體，以及多家企業、善心人士，也陸續捐贈住宅用火災警報器、救災指揮車、AED訓練設備、QCPR成人半身訓練模型等器材，累計捐贈價值已超過千萬元，不僅強化第一線消防救護能量，也替政府節省不少採購經費。

消防局指出，所有受贈設備均依照捐贈人指定用途完成配發，從協助弱勢家庭安裝住宅用火災警報器，到提供各消防分隊急救訓練使用的AED訓練設備及QCPR模型，都已投入第一線，實際守護鄉親生命安全。

消防局長呂英華表示，依公益勸募條例施行細則規定，政府機關應定期辦理公開徵信，因此特別建置「外界捐贈專區」，以集中、透明、方便查詢的方式公開相關資訊，向所有捐贈者及社會大眾負責，也希望透過資訊公開，持續累積民眾信任，吸引更多社會力量投入公共安全，一起守護金門。