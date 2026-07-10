全國下水道安全評鑑 金門連兩年奪優等 智慧科技成亮點

內政部國土管理署舉辦全國下水道局限空間出入坑作業評鑑，金門縣從全台20個縣市參賽團隊中脫穎而出，再度榮獲「優等」殊榮，締造連續兩年獲獎紀錄，展現縣府在下水道高風險作業安全管理及智慧科技應用上的成果。

這項頒獎典禮由國土管理署副署長蔡亦強及勞動部職業安全衛生署副署長李文進共同頒獎，金門縣由工務處副處長董雲馨及金門縣自來水廠廠長林建良代表領獎。

國土管理署表示，下水道局限空間作業屬高風險工作環境，施工人員常面臨缺氧、有毒氣體、墜落及突發湧水等危害，因此作業前的危害辨識、氣體監測、安全防護及緊急救援機制，都是評鑑重點。

今年共有20個縣市參與評比，最終由台中市、宜蘭縣、台北市及嘉義市獲得「特優」；屏東縣、彰化縣、雲林縣及金門縣獲頒「優等」；高雄市、嘉義縣、苗栗縣、桃園市及台南市則獲「佳作」。

金門縣府表示，連續兩年獲得優等，顯示施工團隊持續精進職業安全管理與施工技術，不僅落實標準作業程序，也積極導入智慧科技，包括氣體偵測、環境監測及穿戴式感測設備，協助第一線作業人員即時掌握現場風險，提高安全監控與緊急應變能力。

此外，縣府也透過高強度實境演練及跨單位合作機制，強化危害辨識、災害應變及救援能力，降低局限空間作業的職業災害風險，進一步保障施工人員生命安全。

縣府指出，此次獲獎不僅是對工程團隊安全管理能力的肯定，也反映金門在下水道工程施工及維護管理已具備相當水準。未來將持續精進職安管理制度，結合智慧科技提升施工安全與工程品質，打造更安全、更完善的公共下水道系統，提升居民生活環境品質。

內政部國土管理署舉辦全國下水道局限空間出入坑作業評鑑，金門縣再度榮獲「優等」殊榮，由工務處副處長董雲馨（左一）及金門縣自來水廠廠長林建良（右二）代表領獎。圖／縣府提供