快訊

颱風假百貨通常業績好...賈永婕坦言很掙扎 101休館「不跟老天爺賭」：KPI先放假

分產喬不攏代價大！千萬遺產稅晚繳一個月 多付百萬滯納金

守護迪士尼6年光榮退休！黃金獵犬獲英雄級待遇 「開吃違禁品」萌翻全場

聽新聞
0:00 / 0:00

全國下水道安全評鑑 金門連兩年奪優等 智慧科技成亮點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
內政部國土管理署舉辦全國下水道局限空間出入坑作業評鑑，金門縣再度榮獲「優等」殊榮，金門縣自來水廠廠長林建良（右）代表領獎。圖／縣府提供
內政部國土管理署舉辦全國下水道局限空間出入坑作業評鑑，金門縣再度榮獲「優等」殊榮，金門縣自來水廠廠長林建良（右）代表領獎。圖／縣府提供

內政部國土管理署舉辦全國下水道局限空間出入坑作業評鑑，金門縣從全台20個縣市參賽團隊中脫穎而出，再度榮獲「優等」殊榮，締造連續兩年獲獎紀錄，展現縣府在下水道高風險作業安全管理及智慧科技應用上的成果。

這項頒獎典禮由國土管理署副署長蔡亦強及勞動部職業安全衛生署副署長李文進共同頒獎，金門縣由工務處副處長董雲馨及金門縣自來水廠廠長林建良代表領獎。

國土管理署表示，下水道局限空間作業屬高風險工作環境，施工人員常面臨缺氧、有毒氣體、墜落及突發湧水等危害，因此作業前的危害辨識、氣體監測、安全防護及緊急救援機制，都是評鑑重點。

今年共有20個縣市參與評比，最終由台中市、宜蘭縣、台北市及嘉義市獲得「特優」；屏東縣、彰化縣、雲林縣及金門縣獲頒「優等」；高雄市、嘉義縣、苗栗縣、桃園市及台南市則獲「佳作」。

金門縣府表示，連續兩年獲得優等，顯示施工團隊持續精進職業安全管理與施工技術，不僅落實標準作業程序，也積極導入智慧科技，包括氣體偵測、環境監測及穿戴式感測設備，協助第一線作業人員即時掌握現場風險，提高安全監控與緊急應變能力。

此外，縣府也透過高強度實境演練及跨單位合作機制，強化危害辨識、災害應變及救援能力，降低局限空間作業的職業災害風險，進一步保障施工人員生命安全。

縣府指出，此次獲獎不僅是對工程團隊安全管理能力的肯定，也反映金門在下水道工程施工及維護管理已具備相當水準。未來將持續精進職安管理制度，結合智慧科技提升施工安全與工程品質，打造更安全、更完善的公共下水道系統，提升居民生活環境品質。

內政部國土管理署舉辦全國下水道局限空間出入坑作業評鑑，金門縣再度榮獲「優等」殊榮，由工務處副處長董雲馨（左一）及金門縣自來水廠廠長林建良（右二）代表領獎。圖／縣府提供
內政部國土管理署舉辦全國下水道局限空間出入坑作業評鑑，金門縣再度榮獲「優等」殊榮，由工務處副處長董雲馨（左一）及金門縣自來水廠廠長林建良（右二）代表領獎。圖／縣府提供

內政部國土管理署舉辦全國下水道局限空間出入坑作業評鑑，金門縣從全台20個縣市參賽團隊中脫穎而出，再度榮獲「優等」殊榮，締造連續兩年獲獎紀錄。圖／縣府提供
內政部國土管理署舉辦全國下水道局限空間出入坑作業評鑑，金門縣從全台20個縣市參賽團隊中脫穎而出，再度榮獲「優等」殊榮，締造連續兩年獲獎紀錄。圖／縣府提供

延伸閱讀

模擬複合式災害 環部辦理全國環保機關環境災害復原及消毒調度演練

AI 時代住宿安全升級 胡智鈞談旅宿業反針孔管理與隱私保護新趨勢

強颱巴威逼近 新北完成防汛整備341台抽水機待命

巴威颱風逐漸接近...台南尚未列警戒區 黃偉哲：不可掉以輕心

相關新聞

善款流向全透明！金門消防局設「捐贈專區」捐贈明細全都露

為提升行政透明度、落實聯合國反貪腐公約精神，金門縣消防局在官網建置「外界捐贈專區」，首度將歷年分散於各網頁的捐贈資料集中公開，從捐贈人、捐贈品項到實際用途都能一目了然，希望讓每一筆善款、每一項物資流向都攤在陽光下，接受社會大眾監督。

全國下水道安全評鑑 金門連兩年奪優等 智慧科技成亮點

內政部國土管理署舉辦全國下水道局限空間出入坑作業評鑑，金門縣從全台20個縣市參賽團隊中脫穎而出，再度榮獲「優等」殊榮，締造連續兩年獲獎紀錄，展現縣府在下水道高風險作業安全管理及智慧科技應用上的成果。

農藥殘留質譜檢驗行動車開進甲仙山城 農民1年可免費3次

適逢高雄甲仙麻竹筍產季，可快速檢驗200種農藥的行動質譜車今天起至7月17日進駐甲仙農會提供巡檢服務，每位農民每年可獲得3次免費檢驗機會。高市農業局表示，現場有農藥篩檢與駐點植物診療師提供專業諮詢，另有「健檢巡迴車」開抵甲仙，為農民健康把關。

高市議會最新十大優質議員名單出爐 國民黨多於民進黨

高雄市公民監督公僕聯盟今天公布高市議會第六會期議員評鑑結果，藍綠議員各打五十大板。十大優質議員之中，國民黨七席、民進黨三席，高督盟認為，藍營監督市府預算及質詢表現較佳，綠營流於「護航」且出席率低，不過針對市長陳其邁任內發生首次霸占主席台事件，國民黨正當性不足，藍綠都有需要檢討之處。

高雄網友猜「今天95%放颱風假」遭打臉 網笑問：最近想買哪些股

巴威颱風來襲，高市府昨晚根據中央氣象署資訊，高雄市風力及雨量預測均未達停班停課標準，宣布今天仍正常上班上課，但有網友在市府未宣布前，大膽預測「95%放颱風假」結果遭狠打臉，還有網友笑問「麻煩原PO推薦有買的股票，我要去放空」。

高雄白埔產業園區本月動工 林頭社區憂遭排水「夾殺」

高雄半導體產業版圖擴大，市府在橋頭科學園區附近新闢「白埔產業園區」，計畫引進半導體相關產業，鄰近居民擔心地勢低窪淹水，另希望外圍賴以通行的道路可以維持順暢，不受施工影響。經濟發展局表示，園區規畫公園兼滯洪池，本月啟動公共工程，預計第三季招商，會納入居民意見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。