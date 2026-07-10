農藥殘留質譜檢驗行動車開進甲仙山城 農民1年可免費3次

適逢高雄甲仙麻竹筍產季，可快速檢驗200種農藥的行動質譜車今天起至7月17日進駐甲仙農會提供巡檢服務，每位農民每年可獲得3次免費檢驗機會。高市農業局表示，現場有農藥篩檢與駐點植物診療師提供專業諮詢，另有「健檢巡迴車」開抵甲仙，為農民健康把關。

農糧署南區分署2025年起與高市府農業局合作推動「質譜宅急便」農藥殘留快篩服務。分署長賴明陽表示，推動以來深獲農友肯定，可快速檢驗多達200種農藥，並提供每位農民每年3次免費檢驗機會，從產地落實品質管理。

甲仙地區農會總幹事曾海星說，行動質譜車7月10日至7月17日在甲仙地區農會供銷部倉庫提供服務，由嘉義大學老師古國隆及林彥伯在場指導，可快速農藥殘留。

農業局另規畫甲仙地區「農民職業傷病健檢」，「健檢巡迴車」可為農民進行糖化血色素、三高、X光及癌篩等項檢測。

局長姚志旺提醒，首次配合甲仙麻竹筍產季辦理「質譜宅急便」巡迴服務，提供農藥殘留快速篩檢及植物診療師病蟲害防治諮詢，農友可於7月10日至17日每日上午10時至下午2時，攜帶1台斤農產品樣本至甲仙地區農會供銷部倉庫免費送驗，或加入「高雄植醫來幫忙」（搜尋 @khpp）LINE官方帳號線上諮詢。

「質譜宅急便」今天起開進甲仙，可檢驗項目多達200種農藥。圖／高市農業局提供

行動質譜車開進甲仙，農友可攜帶1台斤農產品樣本至甲仙地區農會供銷部倉庫送驗。圖／高市農業局提供