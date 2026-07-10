高市議會最新十大優質議員名單出爐 國民黨多於民進黨

高雄市公民監督公僕聯盟今天公布高市議會第六會期議員評鑑結果，藍綠議員各打五十大板。十大優質議員之中，國民黨七席、民進黨三席，高督盟認為，藍營監督市府預算及質詢表現較佳，綠營流於「護航」且出席率低，不過針對市長陳其邁任內發生首次霸占主席台事件，國民黨正當性不足，藍綠都有需要檢討之處。

高督盟今早在議會召開記者會表示，獲選問政優質的議員有十位，依筆劃為白喬茵（國）、李雅靜（國）、邱俊憲（民）、許采蓁（國）、郭建盟（民）、陳玫娟（國）、湯詠瑜（民）、黃香菽（國）、劉德林（國）、鍾易仲（國）。

理事長陳銘彬說明，入選優質議員的出席率、提案數及審查預算發言都很踴躍，國民黨議員占多數原因是此會期是審查市府總預算，每逢審查預算會期，綠營黨團都會要求議員少發言，所以委員會出席率較低，多少有替預算護航之用意，「這對市民不負責」。

此外，本會期「總預算交付審查」時，在野黨議員不滿「市長陳其邁報告完預算後就先離席」，爆發激烈衝突攻占及包圍主席台，並阻擋總預算交付。經議長康裕成澄清，陳市長是依縣市合併以來慣例，經她同意離席參加防颱會議，顯見陳市長並非不尊重議會及議員，霸占主席台的正當性不足。

統計發現，本會期在野黨共提14次清點人數，為此加開3次臨時會才審完總預算，市庫平白多支出臨時會公帑。高督盟指責，議會容易流會的根源是大多數議員出席率太低，尤其執政黨議員最該檢討，包括委員會出席率、遲到早退或簽到卻未開會等狀況都比在野議員嚴重。

高市議會第四屆第六次會期的評鑑時間為2025年8月1日至2026年1月31日，高督盟說明，此次延宕三個月才公布，主要原因是委員會議議文稿延至5月初才公告完畢，以及議員發言數量龐大導致作業不及，此次評鑑也首度納入公聽會次數這個項目，最多可加5分。

高督盟理事長今天公布高市議會第六會期議員表現評鑑結果，十名優質議員之中，國民黨七席、民進黨三席。記者徐白櫻／攝影