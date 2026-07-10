白埔產業園區涵蓋瀕絕草鴞棲地 高雄市府：開發、保育並行

占地八十八點七三公頃的白埔產業園區，位於高雄岡山區及橋頭區交界，百分之八十六是台糖土地。原址為白埔農場，預定地涵蓋大面積平地造林，是草鴞及環頸雉等保育類動物重要棲地，環評審查時受關注。經發局說，會依環評承諾，規畫完整保育措施，保留重要棲地、復育原生植被，營造適合覓食及繁殖的環境。

白埔農場東側緊鄰省道台一線、西側鄰近典寶溪滯洪池、北側鄰近大遼排水，屬橋頭特定區計畫範圍。環境影響說明書調查發現，預定地內有瀕臨絕種的保育類動物草鴞及環頸雉、水雉、黑翅鳶、大冠鷲、鳳頭蒼鷹與領角鴞等六種珍貴稀有保育類動物，生態備受關注。

經發局委託單位世曦工程顧問公司說明，白埔產業園區綠美化工程部分將會補植草鴞喜好的白茅、五節芒等高莖草本植物，並在西側既有造林地、草生地保留維護環頸雉的棲地，另架設棲架供猛禽停棲、鳥瞰及覓食使用。

此外，白埔產業園區涵蓋卅六公頃台糖平地造林地，去除株況不佳樹木，未來原地保留三二三二株，區內移補植六九四四株，區外補植一萬八七三九株樹木。移植去化部分會提供生物炭、木顆粒及太空包等相關木材產業使用。

經發局強調，白埔園區已通過環境影響評估，除環頸雉外，草鴞也是環評要求的重點保育物種，會建立長期生態監測及管理機制，確保開發與保育並行，落實永續發展。