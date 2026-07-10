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白埔產業園區涵蓋瀕絕草鴞棲地 高雄市府：開發、保育並行

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
環團憂心白埔產業園區開發案導致珍貴稀有的保育類草鴞棲地遭破壞。記者郭韋綺／翻攝
環團憂心白埔產業園區開發案導致珍貴稀有的保育類草鴞棲地遭破壞。記者郭韋綺／翻攝

占地八十八點七三公頃的白埔產業園區，位於高雄岡山區及橋頭區交界，百分之八十六是台糖土地。原址為白埔農場，預定地涵蓋大面積平地造林，是草鴞及環頸雉等保育類動物重要棲地，環評審查時受關注。經發局說，會依環評承諾，規畫完整保育措施，保留重要棲地、復育原生植被，營造適合覓食及繁殖的環境。

白埔農場東側緊鄰省道台一線、西側鄰近典寶溪滯洪池、北側鄰近大遼排水，屬橋頭特定區計畫範圍。環境影響說明書調查發現，預定地內有瀕臨絕種的保育類動物草鴞及環頸雉、水雉、黑翅鳶、大冠鷲、鳳頭蒼鷹與領角鴞等六種珍貴稀有保育類動物，生態備受關注。

經發局委託單位世曦工程顧問公司說明，白埔產業園區綠美化工程部分將會補植草鴞喜好的白茅、五節芒等高莖草本植物，並在西側既有造林地、草生地保留維護環頸雉的棲地，另架設棲架供猛禽停棲、鳥瞰及覓食使用。

此外，白埔產業園區涵蓋卅六公頃台糖平地造林地，去除株況不佳樹木，未來原地保留三二三二株，區內移補植六九四四株，區外補植一萬八七三九株樹木。移植去化部分會提供生物炭、木顆粒及太空包等相關木材產業使用。

經發局強調，白埔園區已通過環境影響評估，除環頸雉外，草鴞也是環評要求的重點保育物種，會建立長期生態監測及管理機制，確保開發與保育並行，落實永續發展。

環評 白埔 永續 高雄 台糖

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白埔產業園區涵蓋瀕絕草鴞棲地 高雄市府：開發、保育並行

占地八十八點七三公頃的白埔產業園區，位於岡山區及橋頭區交界，百分之八十六是台糖土地。原址為白埔農場，預定地涵蓋大面積平地造林，是草鴞及環頸雉等保育類動物重要棲地，環評審查時受關注。經發局說，會依環評承諾，規畫完整保育措施，保留重要棲地、復育原生植被，營造適合覓食及繁殖的環境。

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