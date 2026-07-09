去年成軍今年成為IPSI會員 臺灣里山永續創新聯盟接軌國際

去年才成立的臺灣里山永續創新聯盟（TASIS），近日獲聯合國大學國際里山倡議夥伴關係網絡（IPSI）指導委員會審查通過，成為國際會員。這不僅代表台灣推動里山、里海永續發展成果獲國際肯定，也讓台灣在全球生物多樣性保育與永續治理領域的參與，再邁前一步。

臺灣里山永續創新聯盟由政府機關、學術界、社區組織、非營利團體、企業及農漁民共同參與，致力推動里山與里海地景保全活用、社區韌性建構及永續價值深化，透過知識交流與跨域合作，支持農村、漁村及山村永續發展，實踐「里山永續、萬物共榮、世代相承」願景。

此次IPSI全球新增6個會員機構，臺灣里山永續創新聯盟成功入會後，讓全球會員總數增至354個，台灣累積會員也達33個。

臺灣里山永續創新聯盟指出，聯盟成立的重要使命就是將臺灣里山倡議夥伴關係網絡（TPSI）制度化，進一步整合林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、學術研究單位及民間團體等30多個台灣IPSI會員資源，強化國內外合作能量。

里山倡議源自日本，核心理念是促進人與自然和諧共生，透過永續利用在地自然資源，同時兼顧生物多樣性保育與居民生計福祉。

台灣自2002年推動社區林業，2010年導入國際里山倡議，並成立TPSI，在東華大學、屏東科技大學、法鼓文理學院及農業部生物多樣性研究所等單位設置北中南東四區基地，長期推動環境教育、社區營造、農村再生與地方創生工作。

臺灣里山永續創新聯盟表示，這次能加入IPSI不只是榮譽，更代表肩負向國際分享台灣經驗的責任。未來半年內將提交首份代表台灣成果的里山案例報告，向全球展現台灣永續實踐成果，同時積極串聯國內外會員，推動具台灣特色的跨國合作行動，讓台灣里山故事走向世界。

臺灣里山永續創新聯盟（TASIS）近日獲聯合國大學「國際里山倡議夥伴關係網絡（IPSI）」指導委員會審查通過，正式成為國際會員，圖為TASIS進行林下養蜂交流。圖／臺灣里山永續創新聯盟提供