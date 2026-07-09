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海尼根攜手屏大、屏科大推青年孵育計畫 不限科累積國際職場競爭力

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府副縣長鄞鳳蘭(右一)、屏東大學校長陳永森（右二）、屏科大校長張金龍（左二）、海尼根台灣董事總經理Suraen De Silva（右三）、海尼根台灣供應鏈總監pieter（左一）今共同簽署MOU。圖／海尼根提供
屏東縣政府副縣長鄞鳳蘭(右一)、屏東大學校長陳永森（右二）、屏科大校長張金龍（左二）、海尼根台灣董事總經理Suraen De Silva（右三）、海尼根台灣供應鏈總監pieter（左一）今共同簽署MOU。圖／海尼根提供

國際啤酒品牌海尼根深耕台灣，投入屏東在地發展，今與屏東科技大學、屏東大學啟動「海尼根青年孵育計畫」簽署產學合作備忘錄（MOU），首度將跨國企業人才培育資源帶進屏東，提供獎學金、在學期間提前接軌國際職場，累積跨國企業實戰經驗。

海尼根青年孵育計畫以「長期的能力投資」為核心，透過公私協力回饋在地、及為屏東學子創造未來效益，進而回應屏東人才外流的挑戰，最終達成企業、學校與縣府「三贏共好」的願景。

該計畫不限科系，開放屏東大學、屏東科技大學大三以上學生（含碩士生）申請，第一階段獲選學生可獲5000元台幣，後續精選最多16名學生進入企業培育，透過專案參與、企業交流與實務歷練，認識跨國企業工作模式。

海尼根北亞公共事務總監郭琬蘋說，海尼根深耕屏東，投入在地生產與永續發展，也投入人才培育，透過與兩所大學合作，建立企業與校園人才銜接機制，讓優秀人才不因地理位置而錯失接軌國際舞台的機會。透過獎學金、企業培育及實習，跨國企業學習資源帶進屏東，縮短學用落差，為地方培育並留住更多具備全球競爭力的人才，實踐海尼根深耕在地、培育人才的長期承諾。

屏東縣副縣長鄞鳳蘭說，感謝海尼根發起青年孵育計畫，將珍貴國際資源與全球視野引進屏東，讓屏東子弟不需辛苦「北漂」，在家鄉就能接觸頂尖外商思維，是政府、企業與學校三方攜手創造青年留屏、在地共好最佳範例。

屏東大學校長陳永森表示，這次的產學合作打破傳統框架，國際視野與實務經驗直接帶入校園。學校與海尼根攜手，能有效縮短學用落差，更是為屏東青年打造一個與世界接軌的優質平台。

屏科大校長張金龍說，屏科大有強大專業學術能量，透過此次合作，為南台灣注入國際化的培育動能。學校與企業攜手，把優秀青年學子留在屏東。

屏科大職發處表示，校方與海尼根屏東酒廠有多年合作基礎，每年均推動儲備幹部計畫（HGP）；這次的青年孵育計畫更讓「實習、獎學金、國際經驗」一次到位。

海尼根指出，通過培育計畫完成甄選學生，取得海尼根屏東酒廠實習優先面試資格。兩個月實習參與跨部門專案、國際酒廠營運，並與不同專業團隊合作，實際體驗跨國企業工作模式。

「海尼根青年孵育計畫」7月10日開放報名，歡迎有志挑戰跨國企業、探索職涯發展的屏東青年踴躍申請。申請資格、報名網址：https://forms.gle/9xGzKmgBJhvwTqD38

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏科大校長張金龍（右二）、屏大校長陳永森（右一）參訪酒廠，了解酒廠釀造、品管及包裝等作業流程。圖／屏科大提供
屏科大校長張金龍（右二）、屏大校長陳永森（右一）參訪酒廠，了解酒廠釀造、品管及包裝等作業流程。圖／屏科大提供

海尼根屏東酒廠實習。圖／海尼根提供
海尼根屏東酒廠實習。圖／海尼根提供

海尼根台灣董事總經理 Suraen De Silva出席簽署合作備忘錄。圖／屏科大提供
海尼根台灣董事總經理 Suraen De Silva出席簽署合作備忘錄。圖／屏科大提供

海尼根屏東酒廠廠長兼供應鏈總監 Pieter van der Meulen期盼來實習的學子能真正融入團隊，在認真工作之餘也能享受工作的樂趣。圖／屏科大提供
海尼根屏東酒廠廠長兼供應鏈總監 Pieter van der Meulen期盼來實習的學子能真正融入團隊，在認真工作之餘也能享受工作的樂趣。圖／屏科大提供

海尼根強調青年孵育計畫以「長期的能力投資」為核心，透過公私協力回饋在地、及為屏東學子創造未來效益。圖／屏科大提供
海尼根強調青年孵育計畫以「長期的能力投資」為核心，透過公私協力回饋在地、及為屏東學子創造未來效益。圖／屏科大提供

海尼根屏東酒廠辦公室。圖／海尼根提供
海尼根屏東酒廠辦公室。圖／海尼根提供

海尼根屏東酒廠實習。圖／海尼根提供
海尼根屏東酒廠實習。圖／海尼根提供

海尼根屏東酒廠辦公室。圖／海尼根提供
海尼根屏東酒廠辦公室。圖／海尼根提供

屏科大校長張金龍（左一）參訪酒廠，了解酒廠釀造、品管及包裝等作業流程。圖／屏科大提供
屏科大校長張金龍（左一）參訪酒廠，了解酒廠釀造、品管及包裝等作業流程。圖／屏科大提供

屏科大 屏東 屏東大學

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