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強颱巴威來襲 台電屏東區處啟動防災應變 搶修人力全面待命

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
強颱巴威進逼，台電屏東區處確保電力穩定供應，展開防颱先期準備。圖／台電屏東區處提供
強颱巴威進逼，台電屏東區處確保電力穩定供應，展開防颱先期準備。圖／台電屏東區處提供

強颱巴威持續朝台灣前進，中央氣象署預估10、11日將是颱風最接近台灣的時候，全台大部份陸地皆在威脅範圍。台電屏東區處長仇忠銘說，確保電力穩定供應，展開防颱先期準備，加派人力進駐離島小琉球，備妥搶修人員142名，昇空車41台、吊臂車27台及大小型工程車53台等設備機具，嚴正以待。

台電屏東區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否有異常，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修復電。

屏東區處指出，復電程序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並先以醫療機構、政府重要單位及公用事業的公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

台電屏東區營業處呼籲，再生能源設置者加強巡查及加固發電設備，沿海養殖漁業檢查備用水閘門、發電機等功能，避免災損，也提醒商家的廣告招牌加裝漏電斷路器，以免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全。

屏東區處表示，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電表示，若發生停電事故，請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，不便使用網路者，台電亦提供1911客服專線或屏東區處停電通報電話(08-7322111)。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站（http://www.taipower.com.tw）颱風期間設置「颱風停復電搶修通報查詢」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊。

強颱巴威進逼，台電屏東區處確保電力穩定供應，展開防颱先期準備。圖／台電屏東區處提供
強颱巴威進逼，台電屏東區處確保電力穩定供應，展開防颱先期準備。圖／台電屏東區處提供

強颱巴威進逼，台電屏東區處確保電力穩定供應，展開防颱先期準備。圖／台電屏東區處提供
強颱巴威進逼，台電屏東區處確保電力穩定供應，展開防颱先期準備。圖／台電屏東區處提供

強颱巴威進逼，台電屏東區處確保電力穩定供應，展開防颱先期準備，加派人力進駐離島小琉球。圖／台電屏東區處提供
強颱巴威進逼，台電屏東區處確保電力穩定供應，展開防颱先期準備，加派人力進駐離島小琉球。圖／台電屏東區處提供

強颱巴威進逼，台電屏東區處確保電力穩定供應，展開防颱先期準備。圖／台電屏東區處提供
強颱巴威進逼，台電屏東區處確保電力穩定供應，展開防颱先期準備。圖／台電屏東區處提供

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