快訊

「出大包」放走判30年經濟要犯鍾文智 法官陳勇松遭罰年俸250萬元

國家當創投！美國與歐洲用資本爭奪科技霸權

川普嗆20比1還擊！伊朗回「你打我就打」 巴林及科威特美軍基地傳遇襲

聽新聞
0:00 / 0:00

強颱巴威來勢洶洶 周春米：不容輕忽 做好防颱準備

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
強颱巴威來勢洶洶，屏東縣長周春米（前排右二）今到竹田、新園、林邊鄉與恆春半島巡視防颱整備因應。記者劉星君／攝影
強颱巴威來勢洶洶，屏東縣長周春米（前排右二）今到竹田、新園、林邊鄉與恆春半島巡視防颱整備因應。記者劉星君／攝影

強颱巴威來勢洶洶，屏東縣長周春米今到竹田、新園、林邊鄉與恆春半島巡視防颱整備因應，周春米說，台灣是韌性之島，面對極端氣候，不容輕忽，也請鄉鎮市公所第一線加強清淤，0625豪雨堆積等也要盡快清除乾淨，也提醒大家做好防颱準備。

周春米說，全台灣都在謹慎防颱，下午預計會發布海上颱風警報，縣府在星期一開始相關會議，研判路徑與做好面對這次颱風挑戰，面對極端氣候大風大雨，提醒大家不要到山區海邊，盡量待在家中，晚間會因應相關條件，考慮明天相關問題。

編輯推薦

屏東縣府也表示，完成各項防汛整備，進行抽水機調度，針對0625豪雨積淹水地點，請水利處和各鄉鎮市公所加強清溝、清淤，啟動各項應變措施，全力降低風險。

縣府表示，麟洛排水興化廍段搶險工程，太空包已完成堆疊，搶險防護措施就位，後續將配合農民整理農田作業，全力做好防汛整備，守護鄉親生命財產安全。

縣府提醒，做好防颱準備，固定招牌與戶外物品、清理住家排水孔，謹慎以對，提前準備，共同防颱。

強颱巴威來勢洶洶，屏東縣長周春米今到竹田、新園、林邊鄉與恆春半島巡視防颱整備因應。記者劉星君／攝影
強颱巴威來勢洶洶，屏東縣長周春米今到竹田、新園、林邊鄉與恆春半島巡視防颱整備因應。記者劉星君／攝影

強颱巴威來勢洶洶，屏東縣長周春米（前排右三）今到竹田、新園、林邊鄉與恆春半島巡視防颱整備因應。記者劉星君／攝影
強颱巴威來勢洶洶，屏東縣長周春米（前排右三）今到竹田、新園、林邊鄉與恆春半島巡視防颱整備因應。記者劉星君／攝影

周春米 會議 屏東 巴威颱風

延伸閱讀

強颱巴威颱風襲台不怕沒訊號！NCC建「災害漫遊」啟用方法教你用

巴威颱風走到哪裡了？看天氣最新動態、即時路徑 7平台24小時放送

颱風巴威逼近 雲林預佈抽水機、整備6000包砂包

因應強烈巴威颱風來襲 新北市全力整備、提醒市民自主防颱

相關新聞

小三通大爆量！赴陸人潮擠爆金門 機場、碼頭亂象連環爆

機票漲價、兩岸直航航點不足以因應台灣赴陸旅遊人潮，小三通成新的赴陸旅遊管道，導致異常爆量，亂象頻傳。金門縣府統計，去年金廈泉小三通旅客達184萬人次，台籍旅客占近百分之74，顯示小三通主要服務對象早已不是金門居民，而是大量赴陸的台灣旅客。

強颱巴威來襲 台電屏東區處啟動防災應變 搶修人力全面待命

強颱巴威持續朝台灣前進，中央氣象署預估10、11日將是颱風最接近台灣的時候，全台大部份陸地皆在威脅範圍。台電屏東區處長仇忠銘說，確保電力穩定供應，展開防颱先期準備，加派人力進駐離島小琉球，備妥搶修人員142名，昇空車41台、吊臂車27台及大小型工程車53台等設備機具，嚴正以待。

強颱巴威來勢洶洶 周春米：不容輕忽 做好防颱準備

強颱巴威來勢洶洶，屏東縣長周春米今到竹田、新園、林邊鄉與恆春半島巡視防颱整備因應，周春米說，台灣是韌性之島，面對極端氣候，不容輕忽，也請鄉鎮市公所第一線加強清淤，0625豪雨堆積等也要盡快清除乾淨，也提醒大家做好防颱準備。

考量環境特殊性 高雄擴大列管碳排年逾1萬公噸的海空雙港事業體

碳盤查是減碳工作的第一步，環境部列管對象今年起從高碳排製造業擴大至百貨公司、旅館、醫院等高用電場所。考量環境特殊性，高雄市訂定自治條例，宣布擴大碳盤查列管對象，明年元旦起高雄港港區事業及高雄國際航空站，溫室氣體年排放量超過1萬公噸CO₂e（二氧化碳當量）的事業群必須進行盤查申報，初步列管9家次。

強颱巴威逼近台灣 高雄嚴陣以待 消防局籲提前防颱

強烈颱風巴威持續朝台灣接近，高雄市消防局今天表示，已完成各項防颱整備工作，包含橡皮艇、救生快艇、抽水機具等救災裝備均已完成整備待命，呼籲民眾把握颱風來襲前的時間，儘早完成各項防颱措施，降低災害風險。

中轉潮搶光機位？蔡宗憲：不能只靠市場機制 金門居民交通權應優先

金廈小三通旅運量持續攀升，金門成為兩岸往返的重要門戶，台金空中交通長期處於高度壅塞狀態，面對居民頻頻抱怨「一票難求」，國立金門大學觀光管理學系教授蔡宗憲指出，這是運輸系統供給容量與需求流量失衡所致，未來應同步從「擴增供給」與「管理需求」兩大方向著手，才能兼顧居民交通權益、觀光發展及小三通轉運需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。