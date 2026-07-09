強颱巴威來勢洶洶 周春米：不容輕忽 做好防颱準備

強颱巴威來勢洶洶，屏東縣長周春米今到竹田、新園、林邊鄉與恆春半島巡視防颱整備因應，周春米說，台灣是韌性之島，面對極端氣候，不容輕忽，也請鄉鎮市公所第一線加強清淤，0625豪雨堆積等也要盡快清除乾淨，也提醒大家做好防颱準備。

周春米說，全台灣都在謹慎防颱，下午預計會發布海上颱風警報，縣府在星期一開始相關會議，研判路徑與做好面對這次颱風挑戰，面對極端氣候大風大雨，提醒大家不要到山區海邊，盡量待在家中，晚間會因應相關條件，考慮明天相關問題。

屏東縣府也表示，完成各項防汛整備，進行抽水機調度，針對0625豪雨積淹水地點，請水利處和各鄉鎮市公所加強清溝、清淤，啟動各項應變措施，全力降低風險。

縣府表示，麟洛排水興化廍段搶險工程，太空包已完成堆疊，搶險防護措施就位，後續將配合農民整理農田作業，全力做好防汛整備，守護鄉親生命財產安全。

縣府提醒，做好防颱準備，固定招牌與戶外物品、清理住家排水孔，謹慎以對，提前準備，共同防颱。

強颱巴威來勢洶洶，屏東縣長周春米今到竹田、新園、林邊鄉與恆春半島巡視防颱整備因應。記者劉星君／攝影