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2026高雄咖啡節8月登場　即日起開放店家報名

中央社／ 高雄9日電
咖啡示意圖。圖／AI生成
咖啡示意圖。圖／AI生成

高雄市觀光局主辦的「2026高雄咖啡節」，將於8月22日、23日在凹子底森林公園舉行。今年活動以「冰咖啡」為主題，預計集結逾60家咖啡品牌與烘焙甜點店，即日起開放店家報名。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，「2026高雄咖啡節」以「冰咖啡」為主題，預計集結逾60家特色咖啡品牌與烘焙甜點店，即日起至7月29日開放店家報名，廣邀全台咖啡職人及品牌業者發揮創意，推出特色冰咖啡等夏日限定飲品。

觀光局長高閔琳表示，高雄是全台少數有原鄉咖啡產區的城市。近年來，觀光局持續透過咖啡節等活動，將那瑪夏、桃源等原鄉部落、海線特色店家與市區風格咖啡館進行串聯，逐步形塑兼具城市風格與在地風土的咖啡品牌。

觀光局說明，去年第2屆高雄咖啡節2天吸引超過5萬人次參與，成功提升咖啡品牌能見度，也有效串聯觀光、餐飲及地方產業，成為高雄夏季特色活動之一。今年持續推廣原鄉咖啡及特色咖啡館，盼讓更多旅客看見高雄多元咖啡文化。

「2026高雄咖啡節」活動預計選出40家特色咖啡品牌及20家烘焙甜點品牌參展，除廣邀高雄在地精品咖啡館、人氣品牌及老字號名店，也歡迎創意甜點、烘焙及特色餐飲品牌參與。

觀光局表示，由於展售攤位有限，主辦單位將透過評選機制，優先邀請符合「冰咖啡」主題、兼具產品創新、品牌特色、設計美學的店家。報名網址為https://reurl.cc/Q21Wd5

咖啡 高雄 高閔琳

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