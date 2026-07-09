強颱巴威逼近台灣 高雄嚴陣以待 消防局籲提前防颱

強烈颱風巴威持續朝台灣接近，高雄市消防局今天表示，已完成各項防颱整備工作，包含橡皮艇、救生快艇、抽水機具等救災裝備均已完成整備待命，呼籲民眾把握颱風來襲前的時間，儘早完成各項防颱措施，降低災害風險。

高雄市消防局提醒，車輛應避免停放低窪地區及堤防外側，以免遭積淹水或河水暴漲造成損失。高雄市政府規畫開放303處臨時停車場所，提供9099個小型車停車位，自市府宣布停止上班、上課起開放停放，至恢復上班當天上午6時30分止。

高雄市消防局為提升市民防災警覺，各消防分隊連日前往賣場，輔導大賣場設置防颱專區，便利民眾採購防颱物資。

依中央氣象署今天預報，巴威颱風今天凌晨2時的中心位置，在那霸南南東方1000公里處，以每小時21公里速度，向西北前進，10日至11日最接近台灣，受外圍環流影響，北部、宜蘭地區及中南部山區有局部大雨或豪雨。

高雄市消防局表示，已全面完成防救災整備，除各式救生器材、救災車輛及抽水設備待命外，也將視災情即時投入救援，若民眾有災情需要協助，可撥打消防局119或災害通報電話8136119尋求協助。