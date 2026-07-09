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影／沒有獎金、不拚勝負 環島棋士騎單車串連棋友 讓圍棋走出教室

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
「環島棋士」43歲陳柏涵本月4日起展開為期9天的單車環島推廣圍棋，每到各地跟當地棋友對弈，8日來到屏東的吳圖棋院跟學童們對弈，也接力一起完成環島聯棋。記者劉星君／攝影
「環島棋士」43歲陳柏涵本月4日起展開為期9天的單車環島推廣圍棋，每到各地跟當地棋友對弈，8日來到屏東的吳圖棋院跟學童們對弈，也接力一起完成環島聯棋。記者劉星君／攝影

自行車環島推廣圍棋「環島棋士」陳柏涵，在單車環島途中與在地棋友交流對弈，「以棋會友」，陳柏涵說，騎單車要一步一步前進，圍棋更需一步一步思考，透過環島，讓大眾看見，圍棋不只是競技，更是一種生活方式。

43歲的陳柏涵是熱愛圍棋工作者，從事圍棋教育20年，他從小開始學圍棋，他說，為這場單車環島之旅，他籌劃兩年，包括體力鍛鍊，本月4日從台北松山出發，展開為期9天單車環島之旅，一路上入住全台各地飯店，邀請各地棋友交流對弈。

沿途中他在新竹、台中嘉義、高雄，昨8日是旅途第4天，來到屏東，之後到要墾丁、台東、花蓮、宜蘭等地，每晚邀請當地棋友對弈，他也發起「環島聯棋」，各地棋友接力落子，完成一盤具有紀念意義百手棋局。

單車「環島棋士」陳柏涵說，圍棋不應該只是留在教室裡，更應融入生活中，「騎行，需要一步一步前進；下圍棋，更要一步一步思考」，兩者都需耐心、專注與堅持，也都在教人如何面對挫折、調整自己，繼續向前。

「圍棋最迷人地方，就是用最簡單規則，創造出近乎無限可能！」陳柏涵說，圍棋不只是比勝負，更是在學習思考、選擇與認識自己，他形容「圍棋是全世界最好玩的棋！」這趟旅程沒有獎金、沒有名次，不追求勝負，透過一盤盤圍棋，讓更多人認識流傳千年智慧運動。

陳柏涵分享，7日他從嘉義騎到高雄約120公里，是目前最辛苦一段，出發時雲多心想會較涼爽，沒想到「話才說完，雲就消散了！」頂著烈日騎到雙手發麻，但只要坐上棋盤與棋友對弈，疲憊彷彿就消失了。

陳柏涵一路上也看見圍棋在各地展現不同價值，他說，新竹棋友將圍棋理念融入環保工作，嘉義有人透過圍棋陪伴獨居長輩，圍棋不只是競技，更是陪伴人成長、跨越年齡全民運動。

8日環島之旅來到屏東的吳圖棋院，3名學童跟陳柏涵對弈， 升小二洪恩盛說，圍棋很有挑戰性，和環島棋士下棋很難得；升小四林子翊笑說，「老師很厲害，殺了我一塊」，下棋交朋友；升小六鄭博升說，和高手對弈學習新的下棋方法，也讓自己更學會專注。

吳圖棋院院長吳建霖說，藉由交流，在孩子心中種下熱愛圍棋的種子，讓更多人透過棋盤認識朋友、拓展視野。

「環島棋士」43歲陳柏涵本月4日起展開為期9天的單車環島推廣圍棋，每到各地跟當地棋友交流對弈，8日來到屏東跟學童們對弈，小朋友們收穫滿滿。記者劉星君／攝影
「環島棋士」43歲陳柏涵本月4日起展開為期9天的單車環島推廣圍棋，每到各地跟當地棋友交流對弈，8日來到屏東跟學童們對弈，小朋友們收穫滿滿。記者劉星君／攝影

「環島棋士」43歲陳柏涵本月4日起展開為期9天的單車環島推廣圍棋，每到各地跟當地棋友交流對弈，8日來到屏東跟學童們對弈，小朋友們收穫滿滿。記者劉星君／攝影
「環島棋士」43歲陳柏涵本月4日起展開為期9天的單車環島推廣圍棋，每到各地跟當地棋友交流對弈，8日來到屏東跟學童們對弈，小朋友們收穫滿滿。記者劉星君／攝影

「環島棋士」43歲陳柏涵本月4日起展開為期9天的單車環島推廣圍棋，每到各地跟當地棋友對弈，8日來到屏東的吳圖棋院跟學童們對弈，也接力一起完成環島聯棋。記者劉星君／攝影
「環島棋士」43歲陳柏涵本月4日起展開為期9天的單車環島推廣圍棋，每到各地跟當地棋友對弈，8日來到屏東的吳圖棋院跟學童們對弈，也接力一起完成環島聯棋。記者劉星君／攝影

「環島棋士」43歲陳柏涵本月4日起展開為期9天的單車環島推廣圍棋，每到各地跟當地棋友交流對弈，8日來到屏東跟學童們對弈，小朋友們收穫滿滿。記者劉星君／攝影
「環島棋士」43歲陳柏涵本月4日起展開為期9天的單車環島推廣圍棋，每到各地跟當地棋友交流對弈，8日來到屏東跟學童們對弈，小朋友們收穫滿滿。記者劉星君／攝影

自行車環島推廣圍棋「環島棋士」陳柏涵，在單車環島途中與在地棋友交流對弈，「以棋會友」，陳柏涵說，騎單車一步一步前進，下圍棋需要一步一步思考，透過環島，讓大眾看見，圍棋不只是競技，更是一種生活方式。記者劉星君／攝影
自行車環島推廣圍棋「環島棋士」陳柏涵，在單車環島途中與在地棋友交流對弈，「以棋會友」，陳柏涵說，騎單車一步一步前進，下圍棋需要一步一步思考，透過環島，讓大眾看見，圍棋不只是競技，更是一種生活方式。記者劉星君／攝影

「環島棋士」43歲陳柏涵本月4日起展開為期9天的單車環島推廣圍棋，每到各地跟當地棋友對弈，8日來到屏東的吳圖棋院跟學童們對弈，也接力一起完成環島聯棋。記者劉星君／攝影
「環島棋士」43歲陳柏涵本月4日起展開為期9天的單車環島推廣圍棋，每到各地跟當地棋友對弈，8日來到屏東的吳圖棋院跟學童們對弈，也接力一起完成環島聯棋。記者劉星君／攝影

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