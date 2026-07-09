快訊

世足／阿根廷如何用13分鐘變出魔法？原因是教頭補水時灌輸的一句話

停火「暫時」破局！美軍續轟伊朗 川普嗆：再一次更慘

聽新聞
0:00 / 0:00

中轉潮搶光機位？蔡宗憲：不能只靠市場機制 金門居民交通權應優先

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金廈小三通旅運量持續攀升，大批中轉客湧進金門，台金空中交通長期處於高度壅塞狀態，居民頻頻抱怨「一票難求」。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通旅運量持續攀升，大批中轉客湧進金門，台金空中交通長期處於高度壅塞狀態，居民頻頻抱怨「一票難求」。記者蔡家蓁／攝影

金廈小三通旅運量持續攀升，金門成為兩岸往返的重要門戶，台金空中交通長期處於高度壅塞狀態，面對居民頻頻抱怨「一票難求」，國立金門大學觀光管理學系教授蔡宗憲指出，這是運輸系統供給容量與需求流量失衡所致，未來應同步從「擴增供給」與「管理需求」兩大方向著手，才能兼顧居民交通權益、觀光發展及小三通轉運需求。

蔡宗憲表示，運輸系統能否順暢運作，關鍵在於供給容量與需求流量之間是否維持平衡，當目前台金航線出現壅塞時，可分別從供給端及需求端提出改善方案，而非單一依靠市場供需機制調節。

他認為，短期內航空及航運業者可在現有機隊、船隊及排班架構下，透過增加班次、調整機型與船型配置、優化航班及船班時刻等方式，提高整體運輸效率；從長遠來看，則應全面檢討台金航線與小三通整體機、船隊規模及組成，因應持續成長的旅運需求。

除了增加供給外，蔡宗憲認為，更重要的是建立完善的需求流量管理機制；他建議政府可採取兼具「誘因」與「管制」的政策設計，也就是透過俗稱「蘿蔔與棍子」的雙軌策略，引導旅客分散搭乘時段，讓有限座位資源獲得更有效率的運用。

具體作法包括推動多元票價制度、調整訂位規則、保留一定比例居民優先機位，以及在尖峰時段實施分流措施等，以降低熱門時段壅塞情形，同時兼顧不同旅客需求。

長期研究觀光與運輸的蔡宗憲強調，台金航線不同於一般觀光航線，它肩負離島居民就醫、就學、洽公、返鄉及日常生活移動等公共服務功能，具有高度民生性質。因此，當航班運能不足時，不應完全以市場供需或票價機制處理，而應納入公共運輸及居民交通權的角度思考，尋求更符合公共利益的政策設計。

蔡宗憲認為，面對小三通持續成長，政策不能只追求運量增加，更應兼顧居民基本交通權、觀光產業發展與兩岸轉運需求三者間的平衡，透過提升運能與精準管理並行，才能真正改善台金交通長期「一票難求」的困境。

金廈小三通旅運量持續攀升，金門成為兩岸往返的重要門戶，近期小三通航班幾乎都班班客滿，每天運能超過9成接近滿載。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通旅運量持續攀升，金門成為兩岸往返的重要門戶，近期小三通航班幾乎都班班客滿，每天運能超過9成接近滿載。記者蔡家蓁／攝影

小三通 票價 金門

延伸閱讀

百萬中轉客壓垮金門運能 居民買不到機票、議員籲提高過境成本

金門小三通赴陸中轉 旅客爆量、亂象頻傳

新聞眼／政策與現實落差大 陸委會別再當鴕鳥

赴陸中轉客爆量 金門人怨：返鄉一票難求

相關新聞

騎士跳腳 高雄重機限停汽車格引反彈

高雄紅、黃牌重機數量占全台約十分之一，卻仍未開放停放路邊機車格，只能停汽車格，騎士抱怨不便。民代指重機停汽車格不僅降低空間利用，也引發汽車駕駛不滿，雙北、桃園已開放停機車格，高雄應跟進，建議試辦重機專用格、加寬型機車格及公共停車場重機專區。另全市逾五千格智慧車格無法辨識重機車牌，衍生繳費爭議，亦須一併解決。

中轉潮搶光機位？蔡宗憲：不能只靠市場機制 金門居民交通權應優先

金廈小三通旅運量持續攀升，金門成為兩岸往返的重要門戶，台金空中交通長期處於高度壅塞狀態，面對居民頻頻抱怨「一票難求」，國立金門大學觀光管理學系教授蔡宗憲指出，這是運輸系統供給容量與需求流量失衡所致，未來應同步從「擴增供給」與「管理需求」兩大方向著手，才能兼顧居民交通權益、觀光發展及小三通轉運需求。

小三通大爆量！赴陸人潮擠爆金門 機場、碼頭亂象連環爆

機票漲價、兩岸直航航點不足以因應台灣赴陸旅遊人潮，小三通成新的赴陸旅遊管道，導致異常爆量，亂象頻傳。金門縣府統計，去年金廈泉小三通旅客達184萬人次，台籍旅客占近百分之74，顯示小三通主要服務對象早已不是金門居民，而是大量赴陸的台灣旅客。

迎王序曲 明年平安祭 屏東東港王船開光

三年一科的屏東東港迎王平安祭典將於明年登場，祭典最重要的王船經近一年建造與彩繪，東港東隆宮昨辦丁未正科王船開光點睛大典，進行剪綵、揭匾、開光點睛等儀式，王船廠也開放信眾參香祭拜，迎王祭典各項籌備工作也將陸續展開。

百萬中轉客壓垮金門運能 居民買不到機票、議員籲提高過境成本

金廈小三通2023年復航後人潮持續攀升，金門重新成為兩岸往來的重要門戶，大量台灣旅客以金門作為赴陸中轉站，昔日便利的交通模式，如今卻逐漸排擠金門居民搭機權益，形成新的交通困境。

高雄機車格 騎士抱怨用塞的

高市交通局經實測，認定寬七十公分的機車格最能減少機車「擠停」狀況，但據此基準縮減單一機車格寬度，以解決市區機車格位不足問題，卻被抱怨車位過窄。民代指市售機車車寬逐漸增加，許多機車格幾乎是「勉強塞入」！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。