中轉潮搶光機位？蔡宗憲：不能只靠市場機制 金門居民交通權應優先

金廈小三通旅運量持續攀升，金門成為兩岸往返的重要門戶，台金空中交通長期處於高度壅塞狀態，面對居民頻頻抱怨「一票難求」，國立金門大學觀光管理學系教授蔡宗憲指出，這是運輸系統供給容量與需求流量失衡所致，未來應同步從「擴增供給」與「管理需求」兩大方向著手，才能兼顧居民交通權益、觀光發展及小三通轉運需求。

蔡宗憲表示，運輸系統能否順暢運作，關鍵在於供給容量與需求流量之間是否維持平衡，當目前台金航線出現壅塞時，可分別從供給端及需求端提出改善方案，而非單一依靠市場供需機制調節。

他認為，短期內航空及航運業者可在現有機隊、船隊及排班架構下，透過增加班次、調整機型與船型配置、優化航班及船班時刻等方式，提高整體運輸效率；從長遠來看，則應全面檢討台金航線與小三通整體機、船隊規模及組成，因應持續成長的旅運需求。

除了增加供給外，蔡宗憲認為，更重要的是建立完善的需求流量管理機制；他建議政府可採取兼具「誘因」與「管制」的政策設計，也就是透過俗稱「蘿蔔與棍子」的雙軌策略，引導旅客分散搭乘時段，讓有限座位資源獲得更有效率的運用。

具體作法包括推動多元票價制度、調整訂位規則、保留一定比例居民優先機位，以及在尖峰時段實施分流措施等，以降低熱門時段壅塞情形，同時兼顧不同旅客需求。

長期研究觀光與運輸的蔡宗憲強調，台金航線不同於一般觀光航線，它肩負離島居民就醫、就學、洽公、返鄉及日常生活移動等公共服務功能，具有高度民生性質。因此，當航班運能不足時，不應完全以市場供需或票價機制處理，而應納入公共運輸及居民交通權的角度思考，尋求更符合公共利益的政策設計。

蔡宗憲認為，面對小三通持續成長，政策不能只追求運量增加，更應兼顧居民基本交通權、觀光產業發展與兩岸轉運需求三者間的平衡，透過提升運能與精準管理並行，才能真正改善台金交通長期「一票難求」的困境。