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百萬中轉客壓垮金門運能 居民買不到機票、議員籲提高過境成本

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
目前廈金航線每日約有24個往返船班，2025年旅運量達174萬人次；截至今年6月26日，小三通出入境旅客已突破100萬人次，創下通航以來首次上半年破百萬紀錄。記者蔡家蓁／攝影
目前廈金航線每日約有24個往返船班，2025年旅運量達174萬人次；截至今年6月26日，小三通出入境旅客已突破100萬人次，創下通航以來首次上半年破百萬紀錄。記者蔡家蓁／攝影

金廈小三通2023年復航後人潮持續攀升，金門重新成為兩岸往來的重要門戶，大量台灣旅客以金門作為赴陸中轉站，昔日便利的交通模式，如今卻逐漸排擠金門居民搭機權益，形成新的交通困境。

每天上午，金門機場自台北抵達的班機一落地，不少旅客拖著行李直奔計程車，目的地幾乎都是直奔水頭碼頭；碼頭內則擠滿等待搭船前往廈門的旅客。許多人抵達金門後僅停留約一小時，即銜接小三通船班赴陸，再由旅行社安排「化零為整」組團旅遊。

如今的金門機場候機室幾乎天天滿座，飛往台北、台中、高雄的班機常常一開放訂位就迅速售罄；水頭碼頭也是班班客滿，旅客推著大大小小的行李箱穿梭其中，形成另一種「轉運奇景」。

目前廈金航線每日約有24個往返船班，2025年旅運量達174萬人次；截至今年6月26日，小三通出入境旅客已突破100萬人次，創下通航以來首次上半年破百萬紀錄，預估全年可望突破195萬人次，平均每天近7千人次往返兩岸。

相較之下，金門往返台灣每天約90餘個航班，在大量中轉旅客加入後，熱門時段幾乎班班客滿，一票難求。許多居民反映，以往提前兩、三週即可買到機票，如今即使提早一個月訂位仍常只能候補。對離島居民而言，搭機需求多為就醫、求學、返鄉、探親及洽公，如今卻必須與中轉旅客競逐有限運能。

有居民無奈表示，中轉旅客只是為了節省赴陸成本，卻占用了金門人的交通資源，「被占走的是看病、返鄉的機位，為什麼要犧牲金門人的交通權？」

金門縣議會日前要求縣府提出假日期間小三通及台金航線疏運專案報告。縣議員董森堡指出，中央雖禁止旅行社組團赴陸，實際卻形成「散進團出」模式，旅客自由行飛抵金門，再經小三通赴廈門，由當地旅行社重新組團，早已是公開的秘密。

董森堡表示，目前小三通旅客近8成為台灣旅客，大陸旅客僅約1成6，但中央至今仍無法掌握其中有多少是真正金門居民、多少屬台灣赴陸中轉旅客，缺乏完整數據，也無法精準評估對台金航線造成的排擠效應。

此外，中轉旅客大多只是過境，卻增加交通壅塞、垃圾清運等地方成本，對金門經濟挹注有限。董森堡建議大幅調整碼頭清潔服務費，區分金門居民與中轉旅客採差別收費，並將增加的費用回饋為消費券，鼓勵旅客留在金門消費，降低「過路客」對地方交通與公共資源的衝擊。

金廈小三通2023年復航後人潮持續攀升，金門重新成為兩岸往來的重要門戶，大量台灣旅客以金門作為赴陸中轉站。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通2023年復航後人潮持續攀升，金門重新成為兩岸往來的重要門戶，大量台灣旅客以金門作為赴陸中轉站。記者蔡家蓁／攝影

金門 小三通 廈門

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