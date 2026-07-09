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小三通大爆量！赴陸人潮擠爆金門 機場、碼頭亂象連環爆

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣水頭碼頭先前曾發生旅客失控衝突事件，有小三通水客，因行李嚴重超重遭拒絕託運，當場情緒失控，甚至跳上櫃檯大聲叫囂。圖／民眾提供
金門縣水頭碼頭先前曾發生旅客失控衝突事件，有小三通水客，因行李嚴重超重遭拒絕託運，當場情緒失控，甚至跳上櫃檯大聲叫囂。圖／民眾提供

機票漲價、兩岸直航航點不足以因應台灣赴陸旅遊人潮，小三通成新的赴陸旅遊管道，導致異常爆量，亂象頻傳。金門縣府統計，去年金廈泉小三通旅客達184萬人次，台籍旅客占近百分之74，顯示小三通主要服務對象早已不是金門居民，而是大量赴陸的台灣旅客。

國民黨主席鄭麗文前日也建議開放澎湖機場通航，她強調，如今不能通完全是因民進黨的意識形態，小三通與兩岸直航應盡速將澎湖納入，讓兩岸「人通」、「貨通」。她呼籲行政院長卓榮泰促成南海交通船更新，並重啟澎湖小三通，挽救地方慘淡觀光，讓地方優質海鮮與觀光產品銷陸，帶動經濟起死回生。

官方統計，今年金廈小三通台灣旅客已約80萬人次，較去年同期成長逾35%，首次透過金廈航線赴陸的「首來族」更增加逾七成，凸顯中轉需求持續升溫。

價格落差是最大誘因。以桃園直飛廈門為例，平日單程票價超過7300元，熱門時段更突破萬元；若改採「台灣－金門－廈門」模式，台金機票約2500元，加上船票810元及計程車資約300元，全程約3400元即可完成，幾乎省下一半費用，加上國內線報到較便利，吸引不少旅客改走金門。

除省錢外，國內線敬老票優惠、免稅購物及代購電器等因素，也進一步推升小三通熱潮。疫情期間因禁團令衍生的「散進團出」模式，旅客先以自由行抵達金門，再赴廈門與旅行團會合，小三通也成為地下組團的重要交通節點。

旅遊業者指出，目前兩岸僅剩15個直航航點，航班供給不足、票價高漲，是旅客大量轉向小三通的主因。近年金門航線幾乎沒有淡季，去年11、12月平均載客率仍逾九成，各航空公司雖有增班意願，但受限三離島運能配置，航班已接近飽和。

爆量旅運也衍生不少亂象。航空界人士表示，近一年因濃霧造成航班延誤，不少首次經金門中轉赴陸旅客情緒失控，飆罵地勤、空服員，並發生行李超重爭執、誤開逃生門、擅自拆卸救生衣等事件，增加第一線人員負擔。

此外，違法夾帶活體動物闖關案件也明顯增加，上月接連查獲旅客夾帶甲蟲、蜥蜴、守宮等活體生物，部分案件甚至藏有上百隻活體，凸顯邊境檢疫風險升高。另外，水頭碼頭近一年也因小三通人潮增加，陸續出現水客違規攜帶大量商品、瘦瘦針，及與港區執法人員爆發口角等情形，在小三通熱潮背後，港區執法人員與第一線服務人員，都承受前所未有的壓力。

一名葉姓旅客15日攜帶兩個行李箱、約300隻活體蜥蜴寵物，從台中搭機來金門，並搭乘小三通客輪前往廈門，但遭大陸退關、退運。圖／金門岸巡隊提供
一名葉姓旅客15日攜帶兩個行李箱、約300隻活體蜥蜴寵物，從台中搭機來金門，並搭乘小三通客輪前往廈門，但遭大陸退關、退運。圖／金門岸巡隊提供

金廈小三通在復航後人潮持續攀升，大量台灣旅客以金門作為赴陸中轉站，很多人夾帶香菇、與各式大陸食品，讓海關人員在檢驗過程中相當忙碌。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通在復航後人潮持續攀升，大量台灣旅客以金門作為赴陸中轉站，很多人夾帶香菇、與各式大陸食品，讓海關人員在檢驗過程中相當忙碌。記者蔡家蓁／攝影

小三通 金門 澎湖

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