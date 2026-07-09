迎王序曲 明年平安祭 屏東東港王船開光

三年一科的屏東東港迎王平安祭典將於明年登場，祭典最重要的王船經近一年建造與彩繪，東港東隆宮昨辦丁未正科王船開光點睛大典，進行剪綵、揭匾、開光點睛等儀式，王船廠也開放信眾參香祭拜，迎王祭典各項籌備工作也將陸續展開。

丁未正科王船全長四十六尺六寸（大約十四公尺），造價約一三八○萬元，由東港及小琉球造船師傅與地方志工共七十六人投入建造，木造船體歷時約三個月打造，再經二個月彩繪。

縣長周春米、立委徐富癸、東隆宮董事長潘慶士、丁未正科大總理洪景崇等人參與開光儀式，恭請溫府千歲暨中軍府至王船廠前安座，並由法會道士團誦經祈福，上午九時十五分吉時，點睛官一手持辟邪鏡、一手執硃砂筆，依循古禮逐一在王船龍目、船身等重要的部位點上象徵平安、驅邪與護佑的硃砂，隨後撒吉祥糖餅，將糖果、餅乾等拋向人群，不少人拿著水桶、紙箱接福，歡笑聲不斷。

台南市文化局推出「巷仔ＮＩＡＵ運河船隊」文創產品，盼讓更多民眾重新認識台南運河歷史。記者萬于甄／攝影

另，適逢台南運河通航百年，以及原「台南運河海關」公告市定古蹟本月滿廿五周年，南市文化局盼讓更多民眾重新認識台南運河歷史，推出「巷仔ＮＩＡＵ運河船隊」文創商品，將過去航行在運河上的戎克船、手撐船、漁船化身為三件收藏公仔，呈現不同船型的外觀特色及載運樣貌，底座更加入運河生態元素，首批準備各三百組，即日起於台南市立博物館線上商城開放訂購。