高雄機車格 騎士抱怨用塞的

高市交通局經實測，認定寬七十公分的機車格最能減少機車「擠停」狀況，但據此基準縮減單一機車格寬度，以解決市區機車格位不足問題，卻被抱怨車位過窄。民代指市售機車車寬逐漸增加，許多機車格幾乎是「勉強塞入」！

交通局解釋，市府是依市區道路及附屬工程設計規範畫設機車格，單一機車格位最小寬八十公分。檢視市售各車廠主流車款，車寬多在七十公分內，部分大型車款接近八十公分，車格寬度尚足因應。但考量道路空間有限，為解決機車停車位供不應求問題，交通局會依據路段機車停車需求，調整機車格位寬度。

高雄二○二一年曾在國軍高雄總醫院、輜汽路衛武營公園等地試三種寬度機車格，結果一百公分寬的格位停車間隙最大，最容易被後來停車的人「擠停」；寬七十公分機車格因間隙小，擠停現象較少，之後市區普遍設置七十公分寬機車格。

「市府不應壓縮停放空間，換取表面秩序」，議員林智鴻表示，七十公分寬機車格已逼近多數車款車寬，加上後視鏡、把手、煞車拉桿、手機架、側柱傾斜角度和騎士上下車、牽車空間，這類車格已無法停入，而是勉強塞入。

他並指，多個品牌電動機車已超過七十公分寬，七十公分機車格為畫設基準，忽略電動機車、白牌大型化車款需求，只會增加擦撞、倒車、後照鏡互卡和進出困難。市府若為「湊」格位數，對車體較寬的胖胖車、電動機車、外送用車及加裝後箱車輛形同變相歧視！未來若開放紅、黃牌重機停機車格，騎士恐會擔憂車體挨刮傷而不敢停放，「市府應重新盤點各車種寬度，評估適當格寬」。