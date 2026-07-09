騎士跳腳 高雄重機限停汽車格引反彈

高雄紅、黃牌重機數量占全台約十分之一，卻仍未開放停放路邊機車格，只能停汽車格，騎士抱怨不便。民代指重機停汽車格不僅降低空間利用，也引發汽車駕駛不滿，雙北、桃園已開放停機車格，高雄應跟進，建議試辦重機專用格、加寬型機車格及公共停車場重機專區。另全市逾五千格智慧車格無法辨識重機車牌，衍生繳費爭議，亦須一併解決。

交通局指大型重機停放機車格涉及各方意見，尚須審慎評估，交通部正研議修正大型重機停放位置，開放重機停放機車格，高市已就尚有停車餘裕的公有路外收費機車停車場規畫試辦「大型重機共用機車格」，預計下半年實施。

交通部公路局統計至今年五月底，高雄五五○CC以上的紅牌重機為一萬三九六三輛，二五○CC以上未滿五五○CC的黃牌重機一萬四一五八輛，近三年全市每月增加十至五十輛，至今年五月重機數量約占全台百分之十點七六。

一名重機騎士指出，高雄規定大型重機只能停汽車格，常遭質疑「一輛機車占一格」；若停機車格，因車身寬易與其他機車擦碰引發糾紛。另名重機騎士至高雄財稅大樓洽公，因無法停入停車場改停路外機車格而遭警方開單，怒批台北市已試辦重機停放路邊機車停車格，「高雄還要裝瞎多久」？

議員白喬茵說，重機比照小型汽車停放汽車格，格位空間利用效果低，雙北及桃園二○二四年起陸續試辦大型重機停放一般機車格，高雄也應跟進。議員林智鴻認為，高雄應在重機數量較高、停車衝突明顯區域，試辦重機專用格、加寬型機車格和公共停車場重機專區，以標線、標誌告知位置及停放方式。

議員湯詠瑜提醒，全市超過五千個智慧車格，停放重機，智慧車柱或地磁感應恐無法有效偵測車牌，引發繳費爭議，應設法解決。

交通局表示，重機因可能平行、垂直或斜向停入智慧停車格，以致智慧系統因車輛停放的位置偏移影響車牌辨識。倘未拍攝到車牌，系統會透過自動告警機制及人員巡場補拍照片收費，市府將責成廠商持續優化系統改善問題。