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維護長者外出安全 高市交通局採購首批人車兩用反光背心拋磚引玉

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄即時報導
高雄市交通局首批採購300件「人車兩用反光背心」及螢光旗，透過區公所優先發送給使用電動代步車及行動不便長者，提升夜間外出辨識度與交通安全。圖／高市交通局提供
高雄市交通局首批採購300件「人車兩用反光背心」及螢光旗，透過區公所優先發送給使用電動代步車及行動不便長者，提升夜間外出辨識度與交通安全。圖／高市交通局提供

高雄市交通局首批採購300件「人車兩用反光背心」及螢光旗，透過區公所優先發送給使用電動代步車及行動不便長者，提升夜間外出辨識度與交通安全。交通局表示，這項計畫只是第一步，希望藉此拋磚引玉，邀企業及各界投入資源，共同守護高齡者用路安全。

交通局指出，高雄約有57萬名高齡人口，首批300件反光背心數量有限，並未開放民眾自由索取，而是委由熟悉地方需求的區公所主動尋找適合對象，包括使用電動代步車、超高齡或行動不便長者，亦配合高齡宣導、社區活動及有獎徵答活動發放，讓有限資源發揮最大效益。

此次推出的反光背心可直接穿著，也能套掛在電動代步車椅背，搭配螢光旗提高能見度，提醒駕駛人注意，降低夜間及清晨發生交通事故的風險。收到背心的長輩表示，平時騎電動代步車外出買菜或參加社區活動，最擔心天色昏暗時不易被看見，有了反光背心和螢光旗，外出更加安心。

交通局表示，首波依高齡者交通事故較多的行政區優先配置，再由區公所依實際需求分配。由於每區數量仍相當有限，希望先照顧最需要的族群，再逐步擴大推動範圍。

交通局透露，這項計畫未另編預算，而由業務費支應，高雄雖非首創，但總算有了起步，希望此項計畫亦能發揮拋磚引玉效果，吸引企業捐贈或政府持續投入經費，讓更多高齡者都能擁有反光背心，降低交通事故風險，打造更友善、安全的高齡交通環境。

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高雄市交通局首批採購300件「人車兩用反光背心」及螢光旗，透過區公所優先發送給使用電動代步車及行動不便長者，提升夜間外出辨識度與交通安全。圖／高市交通局提供

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