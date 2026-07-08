三年一科東港迎王平安祭典明年登場 造價千萬王船今開光點睛

三年一科的東港迎王平安祭典將於明年登場，今天上午於東港東隆宮舉行「丁未正科王船開光點睛大典」，經近一年建造與彩繪後，祭典最重要的王船正式亮相，並舉行剪綵、揭匾、開光點睛等儀式，宣告丁未正科迎王祭典正式開跑。

丁未正科王船全長46尺6寸，造價約1380萬元，由東港及小琉球造船師傅與地方志工共76人投入建造。木造船體歷時約3個月完成，再經2個月彩繪終於完成，王船每處雕刻、彩繪與裝飾，都展現台灣傳統造船技藝的精湛與文化傳承。

今天典禮由屏東縣長周春米、立委徐富癸、東隆宮董事長潘慶士、丁未正科大總理洪景崇等人共同參與；儀式恭請溫府千歲暨中軍府至王船廠前安座，並由法會道士團誦經祈福，接著進行王船開光、點睛官參拜、王船廠剪綵、王船大爺銜頭燈揭幕等儀式。

上午9時15分吉時，點睛官於王船廠內就定位進行王船開光點睛，點睛官一手持辟邪鏡、一手執硃砂筆，依循古禮逐一在王船龍目、船身等重要部位點上象徵平安、驅邪與護佑的硃砂，過程莊嚴肅穆。

隨後進行灑吉祥糖餅活動，大總理等人在高台上，將糖果、餅乾、零錢等拋向人群，不少人拿著水桶、紙箱接福，歡笑聲不斷。「撒糖果、丟麻糬」寓意漁獲豐收、五穀豐登、福氣滿載，也為整場典禮增添熱鬧喜慶的氛圍。

周春米表示，迎王平安祭典是具有地方特色的宗教文化祭儀，也是東港最重要的信仰盛事之一；王船是迎王祭典的核心與靈魂，每道工序都凝聚著造船師傅精湛的工藝技術，及信眾與志工無私的奉獻。王船開光點睛儀式，象徵丁未正科迎王祭典正式邁入最關鍵的準備階段。

潘慶士表示，王船完成開光點睛後，王船廠即日起開放信眾參香祭拜，並接受各界添載奉獻，迎王祭典各項籌備工作也將陸續展開。東隆宮邀請各地民眾明年到東港，共同見證三年一科迎王盛典，感受百年信仰文化的魅力。

東港東隆宮今天舉行「丁未正科王船開光點睛大典」，經近一年建造與彩繪後，祭典最重要的王船正式亮相。記者潘奕言／攝影

東港東隆宮今天舉行「丁未正科王船開光點睛大典」，由點睛官進行開光點睛儀式。記者潘奕言／攝影