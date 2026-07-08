強化澎湖漁業資源 水試所放流逾5萬顆象牙鳳螺種苗

農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心為推動海洋漁業資源復育，今年5月至6月間，陸續在澎湖適當海域放流逾5萬顆人工繁殖培育的象牙鳳螺種苗，以補充野外族群，促進澎湖海域漁業資源永續利用。

水試所表示，象牙鳳螺為台灣西南沿海及澎湖海域具高經濟價值的重要貝類之一，具有成長快速、肉質鮮美及高市場價值等特色，廣受國人歡迎。近年來受漁撈壓力及棲地環境變遷等因素影響，漁獲量逐漸減少，市場價格亦逐年攀升，每公斤逼近千元大關。

因此，透過人工繁養殖技術生產健康種苗，並於適當海域進行資源增殖放流，是促進漁業資源恢復與增裕的重要措施之一。此外，水試所也將已建立象牙鳳螺種苗培育技術，長期技術移轉並推廣予民間養殖業者應用，促進產業發展。

水試所說明，澎湖海域擁有豐富且多樣化的海洋生態環境，是我國重要漁業生產及海洋生物棲息場域，除本次放流的象牙鳳螺外，近年針對澎湖海域重要定棲性物種，包括遠海梭子蟹、水晶鳳凰螺、銀塔鐘螺及白棘三列海膽等，持續培育種苗放流，並積極投入新興物種開發，透過不同棲地及生態功能物種的資源增裕，逐步強化澎湖海域生態系 韌性，提升海洋生物多樣性與漁業資源豐度。

水試所強調，海洋資源復育非一蹴可幾，需結合政府、學術單位、漁民團體及民眾等，共同參與並長期推動，未來將持續精進人工繁養殖技術，推動多元海洋生物增殖放流工作，共同守護珍貴海洋漁業資源，實現漁業永續發展與海洋生態保育目標。