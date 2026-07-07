第72屆航海節 港務董事長周永暉：數位與永續迎國際競爭

第72屆航海節高雄區慶祝大會於今天下午登場，會中除表揚33名模範航港從業人員、肯定其長期貢獻外，也特別向長年守護海上安全的燈塔、信號台基層同仁及引水人表達敬意，台灣港務公司董事長周永暉致詞時強調，未來將持續攜手業界推動數位化與永續發展，提升港口競爭力。

今年航海節的慰問足跡更勝以往，籌備委員會除前往布袋、安平及高雄港慰勞第一線人員外，還特別跨海奔赴澎湖目斗嶼及漁翁島燈塔，親自向長年孤懸海島、堅守崗位的燈塔工作人員致謝。

除了靜態表揚，大會日前也舉辦高爾夫球、羽球、桌球及籃球等系列球類聯誼賽，今年港區各界報名狀況空前踴躍，總計吸引86隊、超過685人共襄盛舉，有效促進航港各界在公務之外的交流與情誼。

台灣港務公司董事長周永暉在致詞中由衷感謝所有投入港區建設與航運發展的夥伴，他指出，正因為每一位航港人的努力，才共同締造了高雄港今日的卓越成績。

面對國際局勢，周永暉表示，未來港務公司將以更具韌性的實力迎接國際競爭，並引領台灣航港產業走向數位與永續轉型。