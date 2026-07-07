聽新聞
0:00 / 0:00

第72屆航海節 港務董事長周永暉：數位與永續迎國際競爭

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
台灣港務公司頒發模範航港從業人員表揚。圖／台灣港務公司提供
台灣港務公司頒發模範航港從業人員表揚。圖／台灣港務公司提供

第72屆航海節高雄區慶祝大會於今天下午登場，會中除表揚33名模範航港從業人員、肯定其長期貢獻外，也特別向長年守護海上安全的燈塔、信號台基層同仁及引水人表達敬意，台灣港務公司董事長周永暉致詞時強調，未來將持續攜手業界推動數位化與永續發展，提升港口競爭力。

今年航海節的慰問足跡更勝以往，籌備委員會除前往布袋、安平及高雄港慰勞第一線人員外，還特別跨海奔赴澎湖目斗嶼及漁翁島燈塔，親自向長年孤懸海島、堅守崗位的燈塔工作人員致謝。

除了靜態表揚，大會日前也舉辦高爾夫球、羽球、桌球及籃球等系列球類聯誼賽，今年港區各界報名狀況空前踴躍，總計吸引86隊、超過685人共襄盛舉，有效促進航港各界在公務之外的交流與情誼。

台灣港務公司董事長周永暉在致詞中由衷感謝所有投入港區建設與航運發展的夥伴，他指出，正因為每一位航港人的努力，才共同締造了高雄港今日的卓越成績。

面對國際局勢，周永暉表示，未來港務公司將以更具韌性的實力迎接國際競爭，並引領台灣航港產業走向數位與永續轉型。

周永暉 永續 高雄港

延伸閱讀

賴總統：海洋沒有國界 台灣走向世界決心不會改變

日立永大電梯60週年慶 家庭日傳達企業精神

賴總統談創投 台灣具完整科技產業鏈、可信賴產業夥伴

中研院院士會議登場！陳建仁首度掌舵 承諾組人文與科技重點國家隊

相關新聞

屏縣府拜託業者…小琉球積半年1500噸資收物終於要清了

屏東縣琉球鄉資源回收物清理連續十五次流標，縣政府介入並拜託廠商競標，昨天第十六次招標終於由金山環保公司以一千一百萬元得標，最晚十天後開始，每周最少兩趟船班，把島上一千五百公噸資收物陸續運回本島，清運時程須視天候狀況決定。

第72屆航海節 港務董事長周永暉：數位與永續迎國際競爭

第72屆航海節高雄區慶祝大會於今天下午登場，會中除表揚33名模範航港從業人員、肯定其長期貢獻外，也特別向長年守護海上安全的燈塔、信號台基層同仁及引水人表達敬意，台灣港務公司董事長周永暉致詞時強調，未來將持續攜手業界推動數位化與永續發展，提升港口競爭力。

「再來一屏」旅遊計畫啟動 國外團、銀髮團遊屏東均有補助

為拓展旅遊市場，屏東縣政府啟動「再來一屏！獎勵旅遊行銷推廣計畫」，鎖定國外旅客及國內銀髮旅遊兩大市場給予補助，鼓勵旅行業者規畫特色遊程，即日起開放申請，期待吸引更多旅客深度體驗屏東。

小琉球垃圾危機解除！ 1500噸資源回收物流標15次終決標

小琉球垃圾危機解除！島上資源回收物清理連續15次流標，縣府大動作介入並邀請廠商競標，今天第16次招標終於由「金山環保公司」順利以1100萬元得標，將陸續把島上1500公噸資收物運回本島，小琉球垃圾問題終於解決。

高雄舊市議會都更 打造金融樞紐

高雄前金區舊市議會閒置十五年，市府啟動公辦都更案，台灣人壽公司投資逾七十億元，將在議事廳後方興建地上廿六層、地下四層的金融新創大樓，市長陳其邁昨主持動土典禮說，中正路原本就是金融一條街，期待舊市議會變成新金融樞紐。

橋頭新市鎮森林開發 環團反彈

賴清德總統宣示推動國家級都市林計畫，環境部規畫召開五十場國土綠蔭座談會，昨在高雄醫學大學舉辦第二場，不過，搶救橋頭糖廠百頃森林志工團在場外舉行「留下十萬棵樹傘」，阻擋橋頭新市鎮第三期開發案砍伐森林，遞交橋頭糖廠森林單車旅行邀請信給部長彭啓明。另針對國土署未重啟環評，僅以環境差異分析送環境部企圖闖關表達不滿。彭啓明強調，環境部態度明確，依法行政。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。