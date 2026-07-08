屏縣府拜託業者…小琉球積半年1500噸資收物終於要清了

屏東縣琉球鄉資源回收物清理連續十五次流標，縣政府介入並拜託廠商競標，昨天第十六次招標終於由金山環保公司以一千一百萬元得標，最晚十天後開始，每周最少兩趟船班，把島上一千五百公噸資收物陸續運回本島，清運時程須視天候狀況決定。

小琉球觀光增溫，島上垃圾量大增，因運輸成本加上地方勢力、環保流氓等問題，多次釀成島上垃圾危機，鄉公所無力解決，最終只能由縣府協助運回本島。

今年舊事重演，資源回收物標案十五次流標，半年累積一千五百公噸，堆積成山臭味撲鼻，加上日前暴雨後汙水橫流，嚴重影響觀光，鄉長陳國在及鄉公所官員神隱，連縣府都找不到人，還阻擋媒體採訪，引爆鄉民怒火。

事後縣府開記者會譴責鄉公所，並拜託曾有小琉球清運經驗的金山環保公司投標，昨天終於以一千一百萬元決標，因為有公權力介入，整個過程十分平和，沒有「特殊人士」到場關心。

小琉球前年及去年資源回收物標案都是八百萬元決標，今年加了三百萬元還是無人投標。

有廠商表示，回收物因運回本島後還要整理分類，處理成本高，加上過去幾年因為島上各方勢力介入，造成業者很大困擾，乾脆不要賺。

縣府環保局表示，廠商承諾每周出兩趟航班，一次可載運五輛抓斗車，縣府也會請船公司全力協助，加快載運速度，讓琉球鄉居民早日擺脫環境惡臭噩夢。