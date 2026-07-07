連江縣政府：東引海運新營運模式 降低停航風險

連江縣政府今晚在東引鄉舉辦東引海運新營運模式說明會，交通旅遊局長陳如嵐強調，透過優化船舶調度，建立穩定島際海運支援體系，降低停航風險；更有多餘運能，將於明年4至6月開航南竿往返台北港航班。

南竿東引航線6月起採取新營運模式，部分船班改由租用民間小型船舶「南北之星2號」營運，引發外界質疑抗浪性不佳，政策實施前未與在地民眾溝通。連江縣府為此前往東引舉辦說明會。

陳如嵐在會中說明，自有船舶「台馬之星」114年故障加歲修共停航118天，妥善率過低，更衍生緊急租船營運亂象。為讓東引海運穩定，今年起在不增加預算的前提下，將租船納入營運模式。

他表示，新模式整合調度自有大型船舶「新台馬輪」、「台馬之星」、自有小型船舶「東海明珠」及租用小型船舶「南北之星2號」，建立南竿往返東引、莒光與台灣本島的完整支援體系，並建立「浪小開小船，浪大開大船」原則，降低因故障或天氣等因素停航風險。

陳如嵐強調，新模式除讓東引航線兼具穩定、便捷、舒適等好處外，更創造額外運能，將在明年4至6月開航16趟南竿往返台北港的固定航班。

多位民眾於現場發言指出，東引至南竿每天僅有上午1船班，無法達成全縣一日生活圈外，東引鄉親難以當天轉乘往返台北的班機，以及往返中國福州的小三通船班。希望縣府持續優化船舶運輸，並正視東引交通不便的現況。

與會的東引鄉長林德建肯定縣府對東引海運的用心。他表示，民眾最希望的是航運穩定，對加開南竿至東引船班樂觀其成，也願負擔部分費用。

國民黨籍連江縣議會議長張永江則強調，目前先穩定旺季東引聯外船運；若需根本解決東引交通問題，至少要再爭取一艘大型船舶。

陳如嵐回應，7月起每週三加開南竿往東引單程船班，若成效良好，未來有機會持續開航甚至增班，也將滾動調整新營運模式。

連江縣長王忠銘表示，船舶調度需考量全體縣民權益與東引觀光發展。若民眾有任何意見，可向交旅局或縣長室反映。