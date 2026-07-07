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「再來一屏」旅遊計畫啟動 國外團、銀髮團遊屏東均有補助

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府啟動「再來一屏！獎勵旅遊行銷推廣計畫」，希望吸引國外及銀髮旅遊市場。圖為南灣沙灘。聯合報系資料照
屏東縣政府啟動「再來一屏！獎勵旅遊行銷推廣計畫」，希望吸引國外及銀髮旅遊市場。圖為南灣沙灘。聯合報系資料照

為拓展旅遊市場，屏東縣政府啟動「再來一屏！獎勵旅遊行銷推廣計畫」，鎖定國外旅客及國內銀髮旅遊兩大市場給予補助，鼓勵旅行業者規畫特色遊程，即日起開放申請，期待吸引更多旅客深度體驗屏東。

屏東縣今年第一季遊客人數比去年增加8%，縣府推出「再來一屏」計畫，希望吸引更多國內外遊客造訪。其中「國外旅客入境團遊獎勵方案」縣府提供多項獎助，凡10人以上國外旅客團體，安排至少2處指定屏東景點並完成團體合照，即可依規定申請相關獎助。

另每人最高可申請500元交通費獎助，若由桃園機場等高屏以外地區入境，每團再加碼最高1萬元交通費，希望旅行業者降低成本，規畫更多元的屏東遊程。

「國內銀髮族群旅遊推廣獎勵方案」鼓勵旅行業者規畫適合樂齡族群的深度行程，凡10人以上本國籍旅客團體，65歲以上旅客達全團1/2以上即可申請。兩個方案均只要入住屏東合法旅宿，每人每晚最高獎助500元；若入住「屏東金鑰獎」獲獎旅宿，每人每晚最高獎助1000元，最高獎助4晚。

交旅處表示，屏東有慢活的旅遊環境、豐富的人文景觀及多元特色美食，很適合國際及銀髮旅客放慢步調、細細品味南國風光。計畫即日起受理申請至明年4月30日止，經費共1500萬元，用罄將提前截止，目前已有20家業者申請。縣府歡迎全台旅行業者規畫屏東遊程，相關資訊可至「再來一屏！」活動官網（https://www.pingtungtrip.com.tw/）查詢。

<a href='/search/tagging/2/屏東縣政府' rel='屏東縣政府' data-rel='/2/141230' class='tag'><strong>屏東縣政府</strong></a>啟動「再來一屏！獎勵旅遊行銷推廣計畫」，鎖定國外旅客及國內銀髮旅遊兩大市場給予補助，即日起開放申請。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府啟動「再來一屏！獎勵旅遊行銷推廣計畫」，鎖定國外旅客及國內銀髮旅遊兩大市場給予補助，即日起開放申請。記者潘奕言／攝影

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