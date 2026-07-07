屏東無人機物流商業驗證 實作跨海與校園智慧運送

交通部推動「無人機偏鄉物流服務計畫」，今年邁入商業營運驗證，屏東縣聚焦跨海與校園智慧運送，完成安全規範確認後，就可進入飛行實作驗證。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，攜手財團法人商業發展研究院、國家高速網路與計算中心、屏東科技大學、天眼衛星科技、成功大學研究發展基金會及卓恩智能等單位，共同建構以屏東為核心的智慧空中物流示範場域。

此計畫在屏東縣內聚焦2條指標性空中廊道。第1條廊道選定屏東科技大學，結合統一超商在地物流能量，導入無人機配送技術，協助解決校區外送物流進入不便及校外交通壅塞問題，期望有效降低校園周邊交通事故風險，打造安全、便利的智慧校園物流新模式。

第2條廊道則鎖定鹽埔漁港至小琉球航線，與中華郵政公司合作，透過無人機搭配既有海運與郵務系統，強化離島郵件與生活物資快速配送能力，縮短物流時間差距，提升離島生活圈服務品質。

商研院表示，商業驗證計畫已於今年5月通過民航局「遙控無人機物流作業手冊」審查，完成相關作業程序與安全規範確認後，隨即在屏東科技大學及小琉球場域啟動無人機物流飛行實作驗證。同時針對校園內外配送、跨海運補與偏鄉物流服務情境，進行長時間場域測試，累積實務運作經驗並驗證飛行安全與營運可行性。

屏縣府提及，現已陸續進入試飛階段，為展現商業驗證成果，預計今年底前在屏東鹽琉線船運中心辦理成果發表活動。