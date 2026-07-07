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東引酒廠是否改建 王忠銘：視大陸市場業績再定

中央社／ 連江縣7日電

南竿馬祖酒廠2廠預計年底投產，而東引酒廠房舍老舊，改建問題成為在地關注焦點。連江縣長王忠銘今天說，台灣需求下滑且庫存酒待消化，將依重點的中國市場銷售狀況再定。

連江縣政府今天至東引鄉舉辦鄉政座談，針對東引鄉公所提案，東引酒廠未來營運方向以及是否興建新廠，連江縣政府產業發展處回應指出，已委請專案營建管理（PCM）業者提出擴充規劃方案外，也完成東引酒廠設備更新，提升產能。114年生產量為19萬餘公升，比113年提高141%。

連江縣長王忠銘指出，目前南竿酒廠1廠與東引酒廠年產各約20萬公升，合計產值約為新台幣1億6千萬元。但南竿馬祖酒廠2廠最快今年底投產後，3條生產線合計年產量將達300萬公升。但馬祖酒廠目前的儲酒能力也為300萬公升，故如何提升銷售量，成為縣府最重要目標。

王忠銘說，馬祖酒廠當前面臨台灣市場市佔率不敵金門酒廠，整體白酒市場需求下滑等挑戰，加上與總代理泰山企業股份有限公司合約即將到期，且因庫存酒太多，對方並無續約意願。

王忠銘強調，持續將中國視為最重要市場，努力提升銷量。目前酒廠已在中國簽署多個合約，積極布局。至於未來東引酒廠是否興建新廠，或是否繼續生產等，將視酒廠2廠營運狀況、中國銷售狀況與市場需求等再決定。

東引鄉長林德建則於會中表示，希望東引酒廠能委託專業團隊經營，為縣府創造更優利潤。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬祖 王忠銘

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