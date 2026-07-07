小琉球垃圾危機解除！ 1500噸資源回收物流標15次終決標

小琉球垃圾危機解除！島上資源回收物清理連續15次流標，縣府大動作介入並邀請廠商競標，今天第16次招標終於由「金山環保公司」順利以1100萬元得標，將陸續把島上1500公噸資收物運回本島，小琉球垃圾問題終於解決。

小琉球觀光持續增溫，也讓島上垃圾量大增，因成本因素加上地方勢力、環保流氓介入等問題，多年來垃圾及資源回收物標案，多次發生無人投標最終流標情形，釀成島上垃圾危機；縣府也曾於2015及2024年強力介入，將島上垃圾運回本島。

今年舊事重演，資源回收物因無人投標15次流標，半年來累積1500公噸，堆積成山臭味撲鼻，加上日前暴雨後汙水橫流、烈日曝曬，嚴重影響觀光，鄉長陳國在及鄉公所官員不但神隱，連縣府都找到人，還阻擋媒體採訪，引爆居民怒火。

今天上午琉球鄉公所第16次招標，由於擔心無人投標，縣府事前介入邀請曾有小琉球清運經驗的金山環保公司投標，整個過程十分平和，沒有「特殊人士」到場關切，最終以1100萬元順利決標。

據了解，過去幾年不少清運廠商因島上各方勢力介入，最終寧可不要賺這個錢也不要投標。前年及去年小琉球資源回收物標案都是800萬元得標，沒想到今年加了300萬元還是無人投標，有廠商表示，回收物因運回本島後還要整理分類，處理成本更高，加上人的問題擺不平，造成很大困擾，乾脆不做。