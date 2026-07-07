快訊

太空視角直擊巴威！「完美颱風眼」震撼曝光 沖繩先拉警報11日接近台灣

日本戰犯難逃法網！東京大審幕後的大國交易秘辛

諷刺！交通部力堵毒駕 轄下氣象署技士博愛特區逆向毒駕遭逮

聽新聞
0:00 / 0:00

小琉球垃圾危機解除！ 1500噸資源回收物流標15次終決標

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
小琉球資源回收物堆積成山。圖／縣府提供
小琉球資源回收物堆積成山。圖／縣府提供

琉球垃圾危機解除！島上資源回收物清理連續15次流標，縣府大動作介入並邀請廠商競標，今天第16次招標終於由「金山環保公司」順利以1100萬元得標，將陸續把島上1500公噸資收物運回本島，小琉球垃圾問題終於解決。

小琉球觀光持續增溫，也讓島上垃圾量大增，因成本因素加上地方勢力、環保流氓介入等問題，多年來垃圾及資源回收物標案，多次發生無人投標最終流標情形，釀成島上垃圾危機；縣府也曾於2015及2024年強力介入，將島上垃圾運回本島。

今年舊事重演，資源回收物因無人投標15次流標，半年來累積1500公噸，堆積成山臭味撲鼻，加上日前暴雨後汙水橫流、烈日曝曬，嚴重影響觀光，鄉長陳國在及鄉公所官員不但神隱，連縣府都找到人，還阻擋媒體採訪，引爆居民怒火。

今天上午琉球鄉公所第16次招標，由於擔心無人投標，縣府事前介入邀請曾有小琉球清運經驗的金山環保公司投標，整個過程十分平和，沒有「特殊人士」到場關切，最終以1100萬元順利決標。

據了解，過去幾年不少清運廠商因島上各方勢力介入，最終寧可不要賺這個錢也不要投標。前年及去年小琉球資源回收物標案都是800萬元得標，沒想到今年加了300萬元還是無人投標，有廠商表示，回收物因運回本島後還要整理分類，處理成本更高，加上人的問題擺不平，造成很大困擾，乾脆不做。

小琉球 琉球 資源回收

延伸閱讀

市場保守「銀新未來城」招商流標 新北：檢討後再公告

高齡照護 新北銀新未來城 拚長照量能

超級颱風巴威襲美太平洋屬地 關島等地傳災情暫無傷亡

擁百萬存款卻想逃？正妹雀士砸錢隱居離島 轉行當農夫現況曝光

相關新聞

小琉球垃圾危機解除！ 1500噸資源回收物流標15次終決標

小琉球垃圾危機解除！島上資源回收物清理連續15次流標，縣府大動作介入並邀請廠商競標，今天第16次招標終於由「金山環保公司」順利以1100萬元得標，將陸續把島上1500公噸資收物運回本島，小琉球垃圾問題終於解決。

高雄舊市議會都更 打造金融樞紐

高雄前金區舊市議會閒置十五年，市府啟動公辦都更案，台灣人壽公司投資逾七十億元，將在議事廳後方興建地上廿六層、地下四層的金融新創大樓，市長陳其邁昨主持動土典禮說，中正路原本就是金融一條街，期待舊市議會變成新金融樞紐。

橋頭新市鎮森林開發 環團反彈

賴清德總統宣示推動國家級都市林計畫，環境部規畫召開五十場國土綠蔭座談會，昨在高雄醫學大學舉辦第二場，不過，搶救橋頭糖廠百頃森林志工團在場外舉行「留下十萬棵樹傘」，阻擋橋頭新市鎮第三期開發案砍伐森林，遞交橋頭糖廠森林單車旅行邀請信給部長彭啓明。另針對國土署未重啟環評，僅以環境差異分析送環境部企圖闖關表達不滿。彭啓明強調，環境部態度明確，依法行政。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。