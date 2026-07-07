COVID-19疫情升溫增近5成 高雄衛生局籲打疫苗

高雄市衛生局今天發布警訊，今年截至7月5日，高雄市COVID-19併發重症累計通報9例，個案多為65歲以上且具慢性病史，其中7例（含死亡2例）皆未接種本季新冠疫苗。

高雄市衛生局發布新聞稿表示，今年第26週（6月28日至7月4日）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）門急診就診計237人次，顯著較前一週上升45.6%，且併發重症病例也增加，提醒高風險族群應儘速完成接種，以降低重症與併發症風險。

衛生局表示，最新統計顯示全市新冠疫苗累計接種逾23萬人次，但65歲以上長者接種率僅24.9%，顯示多數長者正處於保護力空窗期，面對新冠疫情持續升溫，且併發重症死亡率增加威脅，呼籲民眾應儘快前往合約醫療院所接種，並戴口罩。

衛生局提醒，接種新冠疫苗為預防中、重症最有效方法，只要自去年10月1日起未曾接種者皆為目前接種對象，滿12歲以上民眾可自由選擇莫德納或Novavax，滿6個月以上至11歲民眾可接種莫德納。

此外，65歲以上長者、55至64歲原住民、免疫不全患者等三類高風險族群，若與上一劑間隔滿6個月即可追加第2劑，強化保護屏障。

衛生局呼籲，民眾若出現發燒、乾咳、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛、打噴嚏、倦怠或全身無力、肌肉與關節痠痛、頭痛等COVID-19疑似症狀，應儘速就醫，重症高風險族群由醫師評估後驗快篩，以利及早診治並開立抗病毒藥物，降低感染後引發併發症以及導致死亡風險。