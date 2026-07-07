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橋頭新市鎮森林開發 環團反彈

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
賴清德總統念國中時的理化老師錢晶瑩（左一）遞交橋頭森林單車旅行邀請信給環境部長彭啓明（右一）。記者郭韋綺／攝影
賴清德總統念國中時的理化老師錢晶瑩（左一）遞交橋頭森林單車旅行邀請信給環境部長彭啓明（右一）。記者郭韋綺／攝影

賴清德總統宣示推動國家級都市林計畫，環境部規畫召開五十場國土綠蔭座談會，昨在高雄醫學大學舉辦第二場，不過，搶救橋頭糖廠百頃森林志工團在場外舉行「留下十萬棵樹傘」，阻擋橋頭新市鎮第三期開發案砍伐森林，遞交橋頭糖廠森林單車旅行邀請信給部長彭啓明。另針對國土署未重啟環評，僅以環境差異分析送環境部企圖闖關表達不滿。彭啓明強調，環境部態度明確，依法行政。

橋頭新市鎮三期計畫將糖廠森林變更為建地，引發環團反彈，座談會砲聲隆隆，搶救橋頭糖廠百頃森林行動共同發起人柳景文說，橋頭新市鎮第一期到第五期是整體開發計畫，已開發一期、橋科第二期、北高雄產業園區等，原本規畫住宅區陸續變產業用地，加重生態危害及環境負擔。

柳景文說，應透過生態補償等方式達到當年環評要求環境保護，而不是增加開發強度，國土署卻以計畫變更幅度在百分之十以內採環差分析辦理非常不妥，用切割方式企圖闖關，呼籲重啟環評。

森林城市協會理事長莊傑任說，橋頭糖廠森林具降溫、改善健康功能。周邊仍有約四百公頃建地、可容納廿萬人口，高雄人口已連九年負成長，沒有再開發第三期需求，籲賴總統落實都市林政策，直接駁回。

賴總統的國中理化老師錢晶瑩向「賴同學」喊話，她在橋頭住五十多年，贊成地方有橋科，但不要因開發破壞森林，盼保留糖廠森林。

氣候變遷署副署長張根穆回應，新市鎮開發案在一九九六年十二月四日通過環評審查，開發單位須依環評書辦理開發。之前已告知國土署，若第三期開發變更，須依規定辦理環評變更，沒有所謂切割。案子仍由國土署辦理變更程序，變更完成後，須送環境部辦理環評變更審查，案件目前未送到，依法審查。

橋頭 環境部 環評

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