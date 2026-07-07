高雄舊市議會都更 打造金融樞紐

高雄前金區舊市議會閒置十五年，市府啟動公辦都更案，台灣人壽公司投資逾七十億元，將在議事廳後方興建地上廿六層、地下四層的金融新創大樓，市長陳其邁昨主持動土典禮說，中正路原本就是金融一條街，期待舊市議會變成新金融樞紐。

興建於一九六六年的舊市議會，緊鄰捷運橘線○四站，於二○二○年登錄為高雄市歷史建築，市府二○二三年與台壽簽約進行公辦都更。

陳其邁、議長康裕成、台壽董事長許舒博等人昨出席金融新創大樓動土儀式，陳其邁早年代理市長時也曾到舊市議會備詢，他說，高雄欠缺Ａ級商辦，非常看好舊市議會潛力；許舒博說，此大樓將會是高雄第一棟擁有六大認證的頂級ＥＳＧ智慧建築，因物價上漲，總投資金額已超過原先預估的七十億元。

位在台南東區精華地段的原台南榮民之家搬遷多年，舊址啟動重劃工程活化，昨天動工，預計二○二九年二月完工。記者萬于甄／攝影

另，台南東區精華地段的原台南榮民之家搬遷多年，市府以「東區機卅五市地重劃工程」活化土地，總工程經費約二點五億多元，開發面積約五點九多公頃，包括商業區約二點五公頃、公共設施用地約二點九公頃、住宅區約零點四公頃，會保留既有喬木打造榕園廣場，也將有多目標立體停車場，提供破千個汽機車位，預計二○二九年二月完工。

市長黃偉哲主持動土說，繼平實營區開發後，機卅五市地重劃是東區另一項重要建設，讓珍貴的市區土地發揮最高效益。