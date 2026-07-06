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影／橋頭糖廠森林開發案惹議！環團籲重啟環評 彭啓明：依法審查

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
搶救橋頭糖廠百頃森林志工團同步舉行「留下十萬棵樹傘」記者會，阻擋橋頭新市鎮第三期開發案毀滅森林。記者郭韋綺／攝影
搶救橋頭糖廠百頃森林志工團同步舉行「留下十萬棵樹傘」記者會，阻擋橋頭新市鎮第三期開發案毀滅森林。記者郭韋綺／攝影

環境部今在高雄醫學大學舉辦第二場國土綠蔭計畫座談會，雙方簽署合作備忘錄，首度引進醫學中心預防醫學融入環境政策。不過，場外搶救橋頭糖廠百頃森林志工團同步舉行「留下十萬棵樹傘」記者會，阻擋橋頭新市鎮第三期開發案砍伐森林，當場遞交橋頭糖廠森林單車旅行邀請信給部長彭啓明，另外對國土署未重啟環評，僅以環境差異分析送到環境部企圖闖關表達不滿；對此，彭啓明強調，環境部態度始終很明確，依法審查。

橋頭新市鎮三期計畫將糖廠森林砍伐後變更為建地，環團認為內政部和環境部不同調，也牴觸賴總統的都市林計畫，趁著環境部今在高醫舉行國土綠蔭計畫座談會到場表達不滿，現場砲聲隆隆。

搶救橋頭糖廠百頃森林行動共同發起人柳景文說，橋頭新市鎮第一期到第五期是一個整體開發計畫，目前已經開發的一期、橋科第二期、北高雄產業園區等，原本規畫住宅區都陸續變成產業用地，已經加重生態危害及環境負擔。

柳景文說，應透過生態補償等方式達到當年環評所要求的環境保護目標，而不是增加開發強度，國土署卻以計畫變更幅度在10%以內採環差分析辦理，非常不妥，這是用切割方式企圖闖關，呼籲重啟環評。

森林城市協會理事長莊傑任說，橋頭糖廠森林具降溫、改善健康功能，研究指出環境溫度超過23度，憂鬱症發生機率增加7%，強調保留森林是守護全民健康，而非單純保育議題，他認為，周邊仍有約400公頃建地、可容納20萬人口，高雄人口又已連9年負成長，沒有再開發第三期的需求，籲賴總統落實都市林政策，直接駁回開發案。

賴總統國中理化老師錢晶瑩也向「賴同學」喊話，她在橋頭住50多年，很贊成地方有橋頭科學園區，但不要為了開發破壞森林，希望賴總統設法保留糖廠森林。

氣候變遷署副署長張根穆回應，新市鎮開發案是在民國85年12月4日通過環評審查，通過環評後，開發單位就必須依照環評書載明的內容及審查結果辦理開發。

之前已告知國土署，若第三期開發有變更，就必須依照規定辦理環評變更，沒有所謂切割問題，只要與原環評承諾事項有變更，就須依法辦理環評變更。

目前案子仍由國土署辦理變更程序，等變更完成後，就送到環境部辦理環評變更審查，案件還沒有送到，送件後就會依照環評規定進行審查。

張根穆強調，環境部的立場一致，就是確認開發是否依照原環評審查內容及結果執行，以及是否依法辦理環評變更，一切都會依法審查。

賴清德總統國中理化老師錢晶瑩（左）遞交橋頭森林單車邀請信給環境部長彭啓明（右）。記者郭韋綺／攝影
賴清德總統國中理化老師錢晶瑩（左）遞交橋頭森林單車邀請信給環境部長彭啓明（右）。記者郭韋綺／攝影

高雄醫學大學與環境部簽署MOU，攜手推動環境永續與國民健康。圖／高醫提供
高雄醫學大學與環境部簽署MOU，攜手推動環境永續與國民健康。圖／高醫提供

高雄醫學大學與環境部簽署MOU，攜手推動環境永續與國民健康。圖／高醫提供
高雄醫學大學與環境部簽署MOU，攜手推動環境永續與國民健康。圖／高醫提供

橋頭糖廠森林開發案惹議，環團籲重啟環評，彭啓明強調，環境部態度明確，一切依法審查。記者郭韋綺／攝影
橋頭糖廠森林開發案惹議，環團籲重啟環評，彭啓明強調，環境部態度明確，一切依法審查。記者郭韋綺／攝影

環境部今在高雄醫學大學舉辦第二場國土綠蔭計畫座談會，環團要求橋頭新市鎮三期計畫應重啟環評。記者郭韋綺／攝影
環境部今在高雄醫學大學舉辦第二場國土綠蔭計畫座談會，環團要求橋頭新市鎮三期計畫應重啟環評。記者郭韋綺／攝影

彭啓明 橋頭 環評

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