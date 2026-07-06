澎湖海事辦漁船員安全訓練 提升作業與應變能力

澎湖海事職校繼SUP立式划槳體驗營之後，今天推出漁船船員基本安全訓練活動，成為守護澎湖海洋產業與漁民安全的重要力量。

澎湖高級海事水產職業學校校長顏嘉禾表示，澎湖海事是全台設科最齊全的海事與水產技職學校，除了肩負培育青年海洋專業人才的重要使命外，也持續善盡校園的社會責任，長年配合農業部漁業署辦理各項漁業專業訓練，讓澎湖在地漁民不必舟車勞頓遠赴台灣本島，即可在家鄉完成法定訓練與專業進修，提升航行安全與作業能力。

為期近4天的漁船船員基本安全訓練活動，安排有公共衛生宣導、防止海洋污染及海上意外事故預防等知識，和心肺復甦術（CPR）、防火與滅火及海上求生等訓練等兼顧理論與實務，建立正確的海上作業觀念與海上應變能力，參加者可得漁船船員基本安全訓練結業證書。

澎湖海事目前是澎湖在地重要的海事專業訓練基地之一，未來也將持續發揮海洋技職教育的專業優勢，結合政府資源與地方需求，持續辦理各項海事、水產及漁業專業訓練，讓教育的價值不僅體現在校園，更延伸至地方服務，盼成為守護澎湖海洋產業與漁民安全的重要力量。