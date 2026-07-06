民進黨金門原民聯絡站揭牌 攜手縣府服務地方

民進黨金門縣原住民族聯絡站及立委伍麗華服務處今天揭牌。伍麗華說，未來在地陳情或權益事項，在與金門縣政府共同努力下，「一定可以為地方做更多、更好」。

「民進黨金門縣原住民族聯絡站暨立委伍麗華服務處」揭牌儀式與座談會今天舉行，民進黨原住民族事務部主任谷暮．哈就、民進黨籍立委伍麗華、金門縣副縣長陳龍安、民進黨籍金門縣議員蔡其雍、民進黨金門縣黨部主委游騰弘等出席。

伍麗華接受媒體聯訪表示，在金門有來自全國上千名山地原住民與平地原住民族人，多數是30、40年前陸續因建築業興盛，自本島來到金門一同發展地方建設；他們落地生根幾十年來權益也需要受到照顧。

伍麗華說，很高興這次設立聯絡站，並與金門縣黨部和議員蔡其雍聯合成立服務辦公室，過去立委陳培瑜、王正旭也都有在金門服務，相信未來不分族群提出陳情或權益事項，需要透過立法院修法、立法，「靠大家一同努力，跟金門縣政府一起，一定可以為地方做更多、更好」。

伍麗華提到，3年多前有原住民族人向她陳情，在金門原住民族人很多，需要專屬聚會所，當時就親自到金門現勘，並提報地方政府計畫，原民會也給予支持，目前仍在進行計畫修正，今天下午也到預定地點考察。

伍麗華表示，將持續推動文化健康站及原家中心，鼓勵55歲以上原住民族長者參與健康促進及文化傳承活動，提升長者照護品質；同時關注金門原住民族青年就學需求，支持原住民族學生資源中心充實人力，積極爭取學雜費補助、工讀機會及各項獎助資源，減輕青年求學負擔。未來也將透過金門服務處提供法律諮詢、陳情服務及行政協助，成為中央與地方的重要溝通橋梁。

蔡其雍表示，在地原住民族人未來如有軟硬體設施需求，或者地方相關服務，都能透過服務處轉陳，中央與地方共同關注其權益。

民主進步黨原住民族事務部新聞稿中表示，谷暮．哈就指出，金門縣原住民族聯絡站的成立，是推動全國組織深耕的重要成果，也是拓展離島服務的重要里程碑。金門縣黨部主委游騰弘表示，將與中央黨部原民部、伍麗華委員服務團隊及地方社團密切合作，持續傾聽地方聲音，讓族人感受到民進黨對原住民族的重視與關懷。