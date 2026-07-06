屏東6月豪雨農損逾2.8億元 現金救助申請至7/10止

6月下旬豪雨影響，屏東農損累計逾2億8000萬元，屏東縣政府呼籲，現金救助申請至7月10日止，各鄉鎮市公所應儘速分批匯整，以協助農民復耕。

依屏東縣政府統計至3日下午4時，農作物受災面積達1704公頃，損失金額累計約新台幣1億7856萬元；畜牧業已有33場畜牧禽場通報災損，損失金額約2027萬元；漁業受災面積206公頃，損失金額約8247萬元。6月下旬豪雨，累計農損逾2億8000萬元。

屏縣府今天發布新聞稿表示，農業部6月26日公告屏東縣為農業天然災害現金救助地區，受理期間至7月10日截止。各鄉鎮市公所應儘速分批彙整資料並完成勘查向農業部請款，而已收到撥款的鄉鎮市公所儘速完成轉撥農民的動作，以協助農民復耕。

另外，尚有琉球鄉、滿州鄉、瑪家鄉、泰武鄉及牡丹鄉等公所尚未有受理農損案件。縣府呼籲，若所轄農民有遭受災損應儘速受理以免影響農民權益。

農業處長李永文表示，因極端氣候影響，歷年遭逢災害頻傳，造成公所人員流動較快，各鄉鎮市長應留意公所處理量能，必要時應加派人手及加強教育訓練協助處理案件，農民也可善用「農產業天然災害現地照相APP」，上傳災損照片。