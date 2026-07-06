高雄舊市議會後方金融大樓動工 中正路「金融一條街」將有新風貌

高雄市舊市議會閒置15年，市府啟動文化都更案，台灣人壽公司投資逾70億元在議事廳後方興建金融新創大樓，並挹注經費修復前棟議事廳歷史建築，新舊共融的都更案今日動工。市長陳其邁說，高雄非常欠缺A級商辦，中正路原本就是金融一條街，舊市議會對面還有捷運O4聯開案，期待舊市議會變成新金融樞紐。

舊市議會興建於1966年，緊鄰捷運橘線O4站。縣市合併後，高市議會2011年搬遷至鳳山現址，原址已於2020年登錄為高雄市歷史建築，高市府2023年與台壽簽約進行公辦都更。

舊市議會見證地方自治歷史，前棟舊議事廳正在整修，金融新創大樓今早舉辦動土儀式，由市長陳其邁、議長康裕成與台壽董事長許舒博等人共同動土。

台壽未來將興建地上26層、地下4層之金融新創大樓，另挹注經費整修前棟歷史建築，延續穹頂與迴廊意象與後棟共構，規畫金融保險、商業、餐飲、共享辦公室及高階商辦等多元空間。

許舒博說，金融新創大樓將會是高雄第一棟擁有六大認證的頂級ESG智慧建築，因物價上漲，總投資金額已超過原先預估的70億元；台壽看好高雄發展，近年已參與和發產業園區、漢來新世界中心、特貿三、總圖及澄清湖運動休閒園區等案，總金額超過550億元。

市長陳其邁早年代理高雄市長，曾在舊市議會接受議員質詢，非常肯定新大樓設計延續原來舊市議會的建築特徵，可與歷史記憶結合。他表示，中正路就是金融一條街，後來又有捷運O4聯開案，隨高科技廠商進駐及亞洲資產管理中心成立，欠缺A級商辦，他非常看好舊市議會潛力，相信未來會引進更多金融、科技等相關服務業，帶動舊城區發展。

高雄市舊市議會對面的捷運O4前金站聯開案施工中，此處興建地下4層、地上23層的 A 級商辦大樓，2022年3月動土至今尚未完工。記者徐白櫻／攝影

高雄舊市議會公辦都更案今天動工，高雄市議員出席踴躍，議長康裕成與資深議員李喬如等人對舊市議會有滿滿回憶。記者徐白櫻／攝影