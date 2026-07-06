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金門馬20週年 邀跑者齊聚戰地文化與自然景觀賽道

中央社／ 金門6日電

金門馬拉松明年迎來20週年，金門縣政府今天表示，推出20週年紀念悠遊卡鑰匙圈、歷屆跑者專屬回娘家禮等，邀請跑者齊聚戰地文化與自然景觀特色經典賽道，共同挑戰自我。

金門縣政府舉行「2027第20屆金門馬拉松」賽事記者會，宣布第20屆金門馬拉松將於明年1月16日至17日登場。

根據金門縣政府新聞資料，賽事採雙日舉行，競賽組將於7月10日下午3時開放報名，休閒組則於同日下午6時開放報名。金門籍選手可自7月6日下午6時起優先報名。

縣府表示，今年以「金馬20、傳奇有您」為主題，推出多項20週年限定亮點，包括首度攜手悠遊卡股份有限公司推出「金門馬拉松20週年紀念悠遊卡鑰匙圈」，作為全馬及半馬選手專屬報名禮。

縣府指出，此次也推出歷屆跑者專屬「回娘家禮」活動，跑者憑2027金門馬拉松號碼布及歷屆任二屆完賽獎牌，即可至合作店家兌換專屬好禮，感謝多年來支持金門馬拉松忠實跑友，同時鼓勵跑者深入金門在地商圈，帶動觀光消費與地方經濟。

針對賽事機位需求，縣政府表示，將比照往年，持續協調民航局及航空公司，研擬加開班機疏運參賽人潮，並適時公布相關交通資訊，請跑者持續關注金門馬拉松官方粉絲專頁，掌握最新航班及交通資訊。

金門 馬拉松 文化

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