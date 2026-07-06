聽新聞
0:00 / 0:00
歷史場域活化 高雄舊市議會公辦都更案動土
「高雄市舊市議會公辦都市更新案」今天舉行動土典禮，宣告該場域活化邁入里程碑。高雄市長陳其邁表示，該案台灣人壽共投資新台幣70億元，將打造為未來新的金融樞紐。
「高雄市舊市議會公辦都市更新案」上午舉行動土典禮，陳其邁與台灣人壽董事長許舒博等人出席。
高雄市文化局說明，高雄舊市議會將是高雄第一座歷史建築與新創大樓共構的活化典範，目前歷史建築修復工程已同步展開，盼歷史建築與新創大樓同步完工啟用，打造兼具歷史、金融創新及永續發展的新典範。
陳其邁接受媒體聯訪表示，該案台灣人壽共投資70億元，設計風格也與歷史記憶結合，延續原來舊市議會的建築特徵，未來也會有舊市議會當時的歷史回憶。
陳其邁指出，該案地點對面有捷運O4站聯開案，且為亞洲資產管理中心聚落的核心樞紐位置。隨著高雄產業轉型，高雄非常欠缺A級商辦，這裡將能提供AI產業或金融服務業相關企業進駐，成為未來新的金融樞紐。
陳其邁提到，該案所在的中正路原本就是金融一條街，有很多金融機構都在這條路上。他看好未來舊市議會舊址的活化利用，會引進更多金融、科技等相關產業，並帶動高雄整個舊城區的發展。
此外，被問到中聯油品致癌物超標衍生食安爭議，陳其邁表示，今天預計會公布共28家下游等廠商，現在也已開始全面回收下架，並展開清查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。