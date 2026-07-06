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歷史場域活化 高雄舊市議會公辦都更案動土

中央社／ 高雄6日電

高雄市舊市議會公辦都市更新案」今天舉行動土典禮，宣告該場域活化邁入里程碑。高雄市長陳其邁表示，該案台灣人壽共投資新台幣70億元，將打造為未來新的金融樞紐。

「高雄市舊市議會公辦都市更新案」上午舉行動土典禮，陳其邁與台灣人壽董事長許舒博等人出席。

高雄市文化局說明，高雄舊市議會將是高雄第一座歷史建築與新創大樓共構的活化典範，目前歷史建築修復工程已同步展開，盼歷史建築與新創大樓同步完工啟用，打造兼具歷史、金融創新及永續發展的新典範。

陳其邁接受媒體聯訪表示，該案台灣人壽共投資70億元，設計風格也與歷史記憶結合，延續原來舊市議會的建築特徵，未來也會有舊市議會當時的歷史回憶。

陳其邁指出，該案地點對面有捷運O4站聯開案，且為亞洲資產管理中心聚落的核心樞紐位置。隨著高雄產業轉型，高雄非常欠缺A級商辦，這裡將能提供AI產業或金融服務業相關企業進駐，成為未來新的金融樞紐。

陳其邁提到，該案所在的中正路原本就是金融一條街，有很多金融機構都在這條路上。他看好未來舊市議會舊址的活化利用，會引進更多金融、科技等相關產業，並帶動高雄整個舊城區的發展。

此外，被問到中聯油品致癌物超標衍生食安爭議，陳其邁表示，今天預計會公布共28家下游等廠商，現在也已開始全面回收下架，並展開清查。

高雄 陳其邁 歷史建築

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