未與捷運共構！高雄鳳山車站交通優勢少 串連捷運路廊有多處斷點

鳳山車站歷經4度流標，台鐵自行營運後陸續出租空間，但車站本身未與捷運共構，長年造成轉乘不便，民眾更抱怨車站側面出口連街捷運鳳山站的路廊有多處斷點，中間隔著曹公圳水岸和台糖出租土地，需繞行才能串連舊城區、中華街夜市等，終抵捷運站，沿路步道破損、缺乏無障礙設施。

「鳳山車站走向曹公圳看得到，走不過去！」市議員陳慧文表示，鳳山車站至捷運O12鳳山站有多處斷點，車站本身有高程設計，形成物理阻斷，民眾自車站出站後轉乘捷運要繞行，需走到車站外圍路側，沿路缺乏無障礙設施，長輩、輪椅、嬰兒車、行李箱通行不順。

鳳山車站每日旅運量約1.1萬人次，但車站至捷運站的通勤廊道，分屬不同權管單位如水利局、文化局、台鐵、鐵道局等；陳慧文表示，目前缺乏轉乘主責單位，車站中段直通曹公圳步道遭私人承租土地圍籬擋住，無法順接曹公圳步道、舊城區、平成砲台、中華街至捷運站。

高市府過去雖曾評估以地下連通道方式整合台鐵、捷運站約800公尺距離，但路線需穿越舊部落、出土空間不足及和工程成本過高等因素，最後作罷。市議員李雅靜表示，地下連通道不可行，應改以地面型「類共構」，打造遮陽避雨的連通廊道，擇一至二處設置電動步道，減輕民眾步行負擔。

李雅靜批「鳳山火車站最初規畫錯誤，未納入共構系統，造成今天的痛！」車站與捷運站間未像高雄車站預留高鐵延伸或共構軌道、月台空間，如今須加強補救。

高市水利局表示，「曹公圳水岸活化計畫」已獲水利署補助，總經費4500萬元，將曹公圳沿線側溝增設汙水截流設施，改善水岸植栽和地坪鋪面，增設景觀燈、欄杆等，打造綠色廊帶，預期能美化鳳山火車站與捷運站、中華街夜市間通勤不到，預計明年三月完工。

公園處表示，85期重畫區、曹謹路前綠地為鳯山區文英段土地，屬台糖公司所有，土地涉及三七五租約和既有租約，租約至2030年，市府上月初已召開「鳳山車站南側至曹公圳步道通行研商會議」，惟土地協議終止租約未達共識，短期內將以三七五租約範圍由台糖公司加強和租戶完成終止租約程序，市府才能進行環境整理和簡易綠美化。

此外，公園處表示，曹公圳人行步道銜接鳳山車站曹謹路部分，現地高程落差約2公尺，地政局採將東、西兩側「Z字型」緩坡方式設置人行及無障礙設施；長期方面，將在現行公開標租範圍租約結束後，依程序向台糖承租，辦理綠美化，也持續與對方協調提前終止租約可行性。

鳳山車站至捷運鳳山站的路廊有多處斷點，中間隔著曹公圳水岸和台糖出租土地，民眾需繞行才能串連舊城區、中華街夜市等，終抵捷運站，且沿路步道破損、缺乏無障礙設施。記者宋原彰／攝影

鳳山車站至捷運鳳山站的路廊有多處斷點，中間隔著曹公圳水岸和台糖出租土地，民眾需繞行才能串連舊城區、中華街夜市等，終抵捷運站，且沿路步道破損、缺乏無障礙設施。記者宋原彰／攝影