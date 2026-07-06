高雄啤酒音樂節吸8.5萬人 下酒菜食堂創營業額250萬

屏東縣萬丹泥火山今上午8時半又噴發了，距離上次噴發約半年前在今年2月10日凌晨噴發，這是今年度第二次噴發，縣議員許展維獲報後也趕往現場，他說，現場3個噴發孔，都是先前噴發位置，影響約2分地，現在是休耕期，農損影響較小，村長已聯絡相關開口契約廠商出動怪手，避免泥漿流入溝渠。

2026-07-06 10:31