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高雄啤酒音樂節吸8.5萬人 下酒菜食堂創營業額250萬

中央社／ 高雄6日電

2026「高雄啤酒音樂節」3日至5日在夢時代前廣場舉行，3天吸引8.5萬人次入場，現場打造的「下酒菜大會食堂」有共21家店家進駐，3天創下新台幣250萬元總營業額。

高雄市經發局今天發布新聞稿表示，今年「高雄啤酒音樂節」在韓國女團TWICE台灣成員周子瑜及韓國天王RAIN等卡司帶動下，3天共吸引8.5萬人次入場。

而由經發局主辦的「2026高雄下酒菜料理競賽」同步於活動現場打造「下酒菜大會食堂」，集結高雄特色餐飲品牌及印尼國民美食名店Martabak Bangka TokoLily共21家店家進駐，3天創下250萬元總營業額。

經發局表示，今年下酒菜料理競賽邁入第10屆，首度以「印揪香」異國風味為主題，融合印尼特色香料與高雄在地優質食材，推出多道創意料理；今年更推出限量優惠券吸引買氣，許多店家備料供不應求。

經發局長廖泰翔表示，市府近年打造完整演唱會經濟產業鏈，除吸引國內外大型演唱會落地高雄，更希望將人潮轉化為在地消費，讓商圈、夜市及餐飲業都能共享演唱會經濟成果。

廖泰翔指出，今年市府同步推出「50元商圈夜市券」，於左營高鐵站、巨蛋站、美麗島站及凱旋站等高捷站發放，憑音樂節門票即可兌換，串聯全市40餘處商圈夜市及400餘家特色店家，放大演唱會經濟效益。

經發局表示，高雄下酒菜料理競賽不只是美食評選，更是協助在地餐飲品牌拓展市場的重要平台；未來將持續結合演唱會、觀光及大型活動，打造更多元行銷舞台，進一步擦亮高雄美食城市品牌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄啤酒音樂節 高雄 周子瑜

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