影／萬丹泥火山又噴發了！今年第2次 3噴發孔泥漿漫延約2分地

屏東縣萬丹泥火山今上午8時半又噴發了，距離上次噴發約半年前在今年2月10日凌晨噴發，這是今年度第二次噴發，縣議員許展維獲報後也趕往現場，他說，現場3個噴發孔，都是先前噴發位置，影響約2分地，現在是休耕期，農損影響較小，村長已聯絡相關開口契約廠商出動怪手，避免泥漿流入溝渠。

許展維說，這次噴發點一樣在萬丹鄉灣內村皇源聖宮附近，是屬於原址噴發，三個噴發位置都在皇源聖宮周邊，已經請水利處聯絡開口契約的廠商到場協助處理。

許展維說，這是繼今年2月噴發後今年第二次噴發，宮主稍晚會現場點火，讓泥火山加速噴發。現在是休耕期間，農作物受損影響較少，村長、宮主都聯絡開口契約廠商，預防泥漿流入溝渠，避免影響灌溉。

萬丹鄉泥火山2025年噴發2次。今天是今年第二次噴發，今年第一次噴發2月10日凌晨。泥火山一年平均噴發1到2次，持續約10多小時，泥火山噴發時中心溫度約60度，噴發時瀰漫一股甲烷怪味；泥火山噴發泥漿乾掉後會變成灰土，土方處理不易。

屏東縣萬丹泥火山今上午8時半又噴發了，距離上次噴發約半年前，是今年第二次噴發，現場3個噴發孔。圖／縣議員許展維提供

屏東縣萬丹泥火山今上午8時半又噴發了，距離上次噴發約半年前，是今年第二次噴發，現場3個噴發孔。圖／縣議員許展維提供

屏東縣萬丹泥火山今上午8時半又噴發了，距離上次噴發約半年前，是今年第二次噴發，現場3個噴發孔。圖／縣議員許展維提供

屏東縣萬丹泥火山今上午8時半又噴發了，距離上次噴發約半年前，是今年第二次噴發，現場3個噴發孔。圖／縣議員許展維提供

屏東縣萬丹泥火山今上午8時半又噴發了，距離上次噴發約半年前，是今年第二次噴發，現場3個噴發孔。圖／縣議員許展維提供