酪梨紅豆可以這樣入菜 屏東萬丹舉辦創意料理賽推廣農特產

屏東縣萬丹鄉以紅豆聞名，其實除了紅豆外也有許多優質的農特產，例如酪梨。為了推廣農特產，萬丹鄉農會舉辦「酪有所思－第3屆酪梨紅豆創意料理大賞暨國產米糧行銷推廣活動」，邀請學生及社會大眾創作新料理，展現萬丹農產多元美味與市場潛力。

萬丹鄉農會表示，萬丹除了全國知名的紅豆產業外，也是重要的酪梨產區。農會自2023年首度舉辦酪梨紅豆創意料理競賽，期望透過創意料理展現萬丹紅豆與酪梨的多元應用價值，提升在地農產能見度。去年受氣候影響，酪梨產量大減逾8成，今年產業逐步恢復，再度舉辦競賽。

競賽分為學生組及社會組，經初賽後學生組14組、社會組10組進入決賽，各組都發揮創意，運用技巧做出新料理。評審標準包括創新性、菜餚設計呈現、商品化潛力、味道與口感、成品展示等進行綜合評分。

作品內容十分多樣，包括酪梨及紅豆製作出的濃湯、大福、千層酥、燉飯、壽司、披薩等，讓評審及民眾大開眼界。最終結果社會組冠軍由盧繹詅、李泓嶙，以作品翡翠凝露（酪梨紅豆糕）獲得；學生組冠軍由民生家商蘇念臻，以作品酪梨花漾精靈球獲得。

屏東縣萬丹鄉農會舉辦「酪有所思－第3屆酪梨紅豆創意料理大賞暨國產米糧行銷推廣活動」，創作新料理展現萬丹農產多元美味與市場潛力。記者潘奕言／攝影

屏東縣萬丹鄉農會舉辦「酪有所思－第3屆酪梨紅豆創意料理大賞暨國產米糧行銷推廣活動」，創作新料理展現萬丹農產多元美味與市場潛力。記者潘奕言／攝影