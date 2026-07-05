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屏東旅館女屍包冰塊 法醫高大成：避免發臭曝光

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

屏東市一名35歲林姓女子昨晚被發現陳屍在旅館沙發上，整個人呈現坐姿，鎖骨以下遭黑色垃圾袋「層層包裹」，僅露出頭部，袋內還放滿冰塊冰鎮。桌上則放滿海洛因、菸彈、依托米酯半成品等毒品。警方逮捕涉有重嫌的45歲蔡姓男友。法醫高大成分析，女子死亡疑與毒品有關，放冰塊冰屍可能用在於冰存屍體，比較不容易發出屍臭。

警方調查，林和蔡在旅館住宿一個多月，櫃檯人員昨晚8時許曾發現蔡男單獨離開，沒看到林女相隨，神情詭異，直覺不對勁，立刻撥打房內電話，但遲未接聽。到房內一看，才發現驚悚場面。

高大成說，女子身上若無傷，加上有吸毒的習慣，死因與毒品有相當大的關係，而冰存屍體則是希望不要太早發出臭味以免曝光，用意相當簡單。不過用冰塊雖然可以冰存屍體，但證據也會因此被冰存下來，所以要釐清死因並不會因為冰存而影響。

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法醫高大成分析，女子死亡疑與毒品有關，放冰塊冰屍可能用在於冰存屍體，比較不容易發出屍臭。記者黃寅／攝影
法醫高大成分析，女子死亡疑與毒品有關，放冰塊冰屍可能用在於冰存屍體，比較不容易發出屍臭。記者黃寅／攝影

毒品 高大成 屍體

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